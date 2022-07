Kristel Demotte (ICT Woman of the Year 2022), Ingrid Gonnissen (ICT Woman of the Year 2018), Bélise Songa (Young ICT Lady of the Year 2022) en Marijke Schroos (Microsoft) organiseren samen een vierde editie van het Young Potential Boostcamp. 'Learn to be resilient and bounce back', is het thema van deze editie.

In 2018 startte Ingrid Gonnissen - toen door Data News uitgeroepen tot ICT Woman of the Year - een project voor vrouwelijke young potentials die iets willen betekenen in de ICT-wereld. Na een eerste succesvolle editie, pikte Julie Scherpenseel (Young ICT Lady of the Year 2020) de draad weer op en lanceerde ze een tweede editie. Rima Farhat (ICT Woman of the Year 2021) en Dorien Van Steenberge (twee keer genomineerd als Young ICT Lady of the Year) van Accenture en Jelle Jacquet (Deputy Chief People Officer bij Orange) zetten vorig jaar nog een derde editie op. En ook dit jaar komt er een nieuwe editie van het Young Potential Boostcamp, opnieuw gedreven vanuit de winnaressen van She Goes ICT.

Gratis mentorprogramma

Het Young Potential Boostcamp is een gratis mentorprogramma om jonge, beloftevolle vrouwen die een carrière in de technologiesector ambiëren bij te staan met één-op-één advies. Ervaren professionals ('mentors') staan de young potentials ('mentees') één-op-één bij om hun carrière een boost te geven. Dit jaar wordt het Young Potential Boostcamp ondersteund door Cegeka (Kristel Demotte, ICT Woman of the Year), Colruyt Group IT (Bélise Songa, Young ICT Lady of the Year) en Microsoft (Marijke Schroos, Senior Director Public Sector). Ingrid Gonnissen (ICT Woman of the Year 2018 en bezieler van het programma) staat ook dit jaar in voor de coördinatie.

Van alle IT-professionals is nu nog altijd maar zo'n 17 procent een vrouw.

Waarom is dit nog nodig?

'Voor mij is innovatie de combinatie van verschillende ideeën en de bijdrage van verschillende geesten. Diversiteit, gelijkheid en rechtvaardigheid zijn dan voor mij een heilige drie-eenheid. En het is precies dat dat ik in de vorige boostkampen ook zag. Tijdens onze edities zagen we een zeer hoge graad van diversiteit van afkomst en origine. In tegenstelling tot andere initiatieven is dit ook een volledig gratis programma, waardoor iedereen toegang kan krijgen', schetst Ingrid Gonnissen haar motivatie.

Voor Gonnissen is het ook een manier om verder te werken aan een gezonde genderbalans in ICT én ook een spreekwoordelijk extra wapen in de 'war for talent'. 'Van de meer dan 16.000 open jobs in ICT kunnen we er zeker een deel invullen door meer vrouwen aan te trekken. Van alle IT-professionals is nu nog altijd maar zo'n 17 procent een vrouw. Ik ben er van overtuigd dat we moeten blijven werken op drie domeinen: school, werkplek en leiderschap. Een sterk beleid bij bedrijven rond diversiteit en inclusie kan mee voor een kentering zorgen. Interne of externe boostcamps zoals het onze kan zeker bijdragen', meent Gonnissen.

Ingrid Gonnissen, Kristel Demotte, Marijke Schroos en Bélise Songa zijn de vier gezichten achter de vierde editie van het Young Potential Boostcamp. © DN

Duwtje in de rug

Voor Cegeka is het Young Potential Boostcamp complementair met hun eigen 'CEO of Your Own Career' project. 'Ook dat is een programma met mentors en HR-medewerkers om mensen zo een extra duwtje in de juiste richting te kunnen geven. Dat ligt helemaal in de lijn met wat we met het Young Potential Boostcamp willen realiseren', zegt Kristel Demotte. 'Wat ik de mentees zeker wil meegeven? Optimisme! Waar een wil is, is een weg! Als mijn vader me destijds geen duwtje in de rug had gegeven stond ik niet waar ik nu sta. Ik hoop dat ik via dit project ook zelf de nodige duwtjes kan geven', aldus Demotte.

Nog even wat cijfertjes op een rij Ongeveer 25% van alle afgestudeerden in technologische richtingen zijn vrouwen, met een uitvalpercentage van 37%.

Het percentage vrouwen op de werkvloer in technische functies is gedaald van 35% in 1984 tot 32% in 2021.

40,9% van de wetenschappers in de EU is een vrouw. In België is dat 44,8 %.

17,2% van alle IT-professionals in België is een vrouw.

77% van de Chief People Officers bij ICT-bedrijven denkt dat hun werkplek vrouwen sterker maakt, en dat ze een sterk beleid rond inclusie hebben. Maar slechts 54% van de vrouwen is het daarmee eens.

37% van de vrouwen die in de ICT-sector werken kiezen uiteindelijk toch voor een andere sector. Heel wat onder hen zelfs voor dat ze de leeftijd van 35 jaar bereiken. Bronnen: Eurostat, Microsoft, Deloitte, Accenture

Helpen om deuren te openen

Ook de Young ICT Lady of the Year 2022 zet haar schouders mee onder het project, zij het niet als mentor. 'Ik sta 100% achter de filosofie van het project, en heb zelf al mogen ondervinden hoe nuttig een mentorprogramma kan zijn. Ik ben zelf altijd al geholpen geweest door mensen die deuren openden. Op langere termijn wil ik zeker ook zelf als mentor meehelpen, maar voor deze editie schuif ik graag enkele sterke vrouwelijke collega's van Colruyt Group IT als mentor naar voor', vertelt Bélise Songa.

'Ik hoop vooral dat we heel veel jonge vrouwen van diverse achtergrond bij elkaar kunnen brengen, ook van buiten de ICT-sector. Jonge vrouwen die verder willen gaan dan hun eigen achtergrond en studies. Meisjes ook die zich misschien wel goed voelen in hun huidige job, maar die wel eens naar ICT willen kijken en er van proeven. Vrouwen die een beetje een curieuzeneus zijn dus', lacht Songa. 'Een beetje zoals mezelf: ik heb ook geen ICT gestudeerd', klinkt het.

'Uiteindelijk draait het om het samenbrengen van verschillende mensen met verschillende achtergronden, om het delen van ervaringen in je eigen netwerk met mensen uit andere netwerken. Als je dat allemaal samen brengt, dan is die ervaring voor mij goud waard', aldus Songa.

Hoe omgaan met (verbale) agressie?

Samen met Ingrid Gonnissen en de andere dames werkte Bélise Songa het opzet én de thematiek uit. 'Learn to be resilient and bounce back', is het thema voor deze editie. Met op het programma onder meer topsportpsychologe Ellen Schouppe die op het She Goes ICT evenement ook al een sterk gesmaakte presentatie gaf en een workshop over hoe je moet omgaan met verbale agressie. Ook een inleiding tot spreken in het openbaar én zelfs een initiatie zelfverdediging staan op het programma. 'Heel goed dat verbale agressie op de agenda staat', voegt Kristel Demotte toe. 'Zonder in hokjes te willen denken, is het wel zo dat veel vrouwen de neiging hebben om zaken veel meer te overdenken dan mannen. En dat merk je dan ook in vergaderingen of discussies. Vaak gebeurt het dat vrouwen pas later beseffen dat ze niet mondig genoeg waren, of dat ze beter een ander antwoord hadden gegeven op een vraag in de vergadering. Mannen kunnen dikwijls harder uit de hoek komen en vrouwen hebben niet altijd snel weerwoord klaar. Ik ben zelf ook wel benieuwd naar die workshop, hoe je dan best kan reageren op zulke situaties', aldus Demotte.

Bélise Songa (Young ICT Lady of the Year) en Kristel Demotte (ICT Woman of the Year) op het She Goes ICT evenement van Data News. © Leyla Hesna

Heel goed dat verbale agressie op de agenda staat.

Mentoren krijgen zelf ook een boost

En zo blijkt het Young Potential Boostcamp niet alleen nuttig en leerzaam voor de mentees, maar ook voor de mentors. 'Dat is absoluut zo. Voor een mentor vind ik het zeker ook leerrijk om te horen wat jonge mensen drijft. Ik stond pakweg tien jaar geleden ook anders in mijn schoenen dan nu. We kunnen alleen maar van elkaar leren', zegt Demotte.

Marijke Schroos (Microsoft) is al van bij de allereerste editie één van de mentors. 'Ik herinner me nog levendig mijn eerste mentee, dat was een radiologe. Onze gesprekken waren zo verrijkend, in beide richtingen. Zij wou weten wat technologie voor haar en haar carrière kon betekenen. Ik leerde hoe zij als jongere in het leven stond en hoe zij toen naar technologie keek', vertelt Marijke Schroos.

'Vroeger heb ik altijd zelf op veel ondersteuning kunnen rekenen. Ik wil dat nu zelf doen voor anderen. Via het Young Potential Boostcamp dus, maar ik ben even goed ook mentor bij ADM en betrokken bij Inspiring Fifty. Ik doe dat telkens met heel plezier maar ook met gezonde interesse. Ik haal er voldoening uit, maar vind het ook telkens weer zo verrijkend om te leren hoe iemand naar tech kijkt en er mee omgaat.'

'We merken een zeer hoge impact op mentees, mentors en de bedrijven die mee aan het boostcamp bijdragen. Het geeft letterlijk een boost aan energie, kennis en een hernieuwde focus op diversiteit en inclusie in alle aanwezige bedrijven. Ongeveer 75% van de mentors doen ieder jaar opnieuw mee, omdat ze er zo veel aan hebben', besluit Ingrid Gonnissen.

Wil je er bij zijn? Het is nog niet te laat om in te schrijven! Het Young Potential Boostcamp is een traject dat over vier maand loopt. Alle geselecteerde deelnemers - en dat zijn er maximaal 50 - worden uitgenodigd op de 'kick-off' bij Microsoft op 13 oktober. De mentees worden aan een mentor toegewezen. Tijdens de vier maanden staan 'inspiratiedagen' op het programma, waarbij de jongedames de kans krijgen om even mee te draaien in het bedrijf of de organisatie van hun mentor. Verspreid over die maanden worden een viertal ontmoetingen met de mentor ingepland, virtueel of face-to-face. Op 7 februari staat er nog een slotevenement op de agenda. 'Voor de mentor neemt dit alles bij elkaar dus zeker niet overdreven veel tijd in beslag, maar voor de mentee maakt dit wel een groot verschil', aldus Ingrid Gonnissen. Mentors die zich geroepen voelen, kunnen nog inschrijven tot 15 augustus. Geïnteresseerde mentees hebben nog wat langer tijd - tot 15 september - maar vol is vol.

