'Amazon wil Alexa in real-time laten vertalen'

Bronnen van de nieuwssite Yahoo! Finance beweren dat de Alexa-spraakassistent binnenkort zal kunnen vertalen in real-time. Momenteel kan Amazons assistent al eenvoudige vertalingen doorvoeren, maar woorden omzetten in de juiste context terwijl ze nog maar net zijn uitgesproken, is nog een andere zaak.

Alexa zou niet de eerste slimmerik worden die al razendsnel kan vertalen, want vorig jaar kondigde Google een gelijkaardige feature aan voor haar draadloze oortjes, de Pixel Buds. Terwijl iemand tegen je praat, hoor je onmiddellijk de vertaling in je oor. Althans in theorie, want de vertaaltalenten van Google's slimme oortjes bleken lang niet zo spectaculair als de demo van Google deed uitschijnen.

Culturele barrières breken

Toch wil Amazon naar verluidt nog een stap verder gaan. Het bedrijf wil rekening houden met de formaliteit van taal, om daar de woordkeuze in vertalingen op af te stellen. Verder wil het bedrijf van Jeff Bezos ook culturele barrières slopen. Stel, je gaat binnenkort trouwen, maar de ouders van je bruid of bruidegom leven in een totaal andere cultuur. Hoe benader je die mensen dan communicatief op een respectvolle manier? Alexa zal daarom rekening houden met culturele verschillen in de communicatie tussen jou en je gesprekspartner, zodat je vlotter en beleefd contact legt.

Inhaalmanoeuvre

Als de geruchten kloppen, lijkt het erop dat de e-commercegigant, ondanks haar hoge ambities, nog een lange achterstand in te halen heeft. De Pixel Buds waren niet het vertaalwonder dat Google voor ogen had, maar je kan er moeilijk omheen dat de zoekreus al jaren voorsprong heeft op Amazon. Google Vertalen bestaat ondertussen elf jaar.

Al kan Amazon altijd nog verrassingen vanonder haar hoge hoed toveren. Een strategische overname kan bijvoorbeeld een sterke zet zijn. Zo nam de techgigant eerder dit jaar op korte tijd de bedrijven Ring en Blink over die smart home-technologie ontwikkelen. Amazon wil daardoor op een snelle manier technologische sprongen maken met haar eigen IoT-apparaten.