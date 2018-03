Apple opent charme-offensief op scholen met nieuwe iPad

Op haar recente 'Educatation Event' toonde Apple een aantal nieuwe producten en diensten die speciaal voor het onderwijs zijn bedoeld. De hoofdrolspeler in het verhaal was de nieuwe 9.7 inch-iPad. Daarnaast stelde het bedrijf software voor die leerkrachten helpt en enkele andere accessoires.

Scholenkorting

De nieuwe tablet komt met Apple's oudere A10 Fusion-SoC die zijn intrede maakte in de iPhone 7. Verder ondersteunt de iPad Touch ID, Pencils en de AR-functies die met iOS 11 komen. Het toestel heeft een frontcamera en een 8 megapixel-camera aan de achterkant. De batterij van de iPad laat het toestel tien uur lang werken, en er is ook een LTE-model beschikbaar.

Consumenten kunnen het 32GB-model voor 359 euro in handen krijgen, maar scholen kunnen rekenen op een speciale korting. Voorlopig sprak Apple alleen nog maar over een Amerikaanse kortingsprijs, namelijk 299 dollar. Het toestel wordt niet met een Pencil geleverd, die kan je apart kopen voor 99 euro. Al kunnen scholen ook voor de stylus op korting rekenen. De nieuwe iPad zal vanaf volgende week bij ons geleverd worden.

Huiswerk

Apple liet ook third-party-accessoires zien die voor het toestel zijn ontworpen. Logitech heeft met de 'Crayon' een voordeligere stylus gemaakt die in de Verenigde Staten 49 dollar zal kosten. Er werd voor onze regio nog geen prijs meegedeeld. Daarnaast is er ook een robuustere case met toetsenbord die de iPad school-proof moet maken.

Ten slotte stelt Apple ook twee nieuwe apps voor, waarvan de eerste de naam 'Schoolwerk' kreeg. Die app moet werken als een communicatieplatform tussen leerlingen en leerkrachten, waarbij ook de verdeling van huiswerk kan worden beheerd. De tweede applicatie, 'Everyone Can Create', moet de creativiteit van jongeren aanwakkeren. De toepassing bevat een reeks tips en filmpjes over muziek, tekenkunst, video en fotografie.

ChromeOS-tablet

Het nieuwe charme-offensief op scholen is geen toeval, want Apple hoopt om meer weerstand te kunnen bieden tegen concurrenten zoals Microsoft en Google. Vooral die laatste biedt met haar Chromebooks al jarenlang voordelige laptops aan die studenten en scholen moeten aanspreken. Niet toevallig pakte Google voor aanvang van het Education Event nog uit met de eerste tablet die op haar ChromeOS besturingssysteem voor Chromebooks draait, de Acer Chromebook Tab 10.

In de toekomst kunnen we hoogstwaarschijnlijk nog meer tablets verwachten die met het besturingssysteem voor Chromebooks werkt. Android en ChromeOS groeien de laatste jaren dichter naar elkaar toe, sinds de zoekgigant ook al Play Store-ondersteuning voor ChromeOS introduceerde.