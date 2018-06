Canon heeft zijn laatste filmcamera verkocht

Canon heeft officieel aangekondigd dat het stopt met het verkopen van de EOS-1V, dat schrijft fotografiesite PetaPixel. De EOS-1V was het laatste analoge model dat Canon nog in de stal had, een SLR-camera die nog met een fotofilmpje werkte.

Het Japanse bedrijf kwam in 1937 met zijn eerste analoge camera op de markt, een Leica-cloon genaamd 'Kwanon'. In 1984 introduceerde het met de RC-701 zijn eerste digitale camera. In de jaren daarna zou digitale fotografie aan sneltempo de markt veroveren.

De EOS-1V, een professionele SLR-camera die in 2000 werd gelanceerd, was lang Canons enige optie voor een filmcamera. Productie ervan werd al in 2010 stopgezet, maar tot voor kort kon je het model nog wel op de officiële website kopen. Ondersteuning voor de camera zal nog geleverd worden tot 2025, op voorwaarde dat de nodige onderdelen in voorraad zijn.

Wie een (nieuwe) filmcamera zoekt, kan voorlopig nog bij concurrent Nikon terecht, die twee SLR-camera's met fotofilmpjes op de markt heeft: de Nikon F6 en de Nikon FM10.