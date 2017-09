Eerste certificaten op blockchain gezet

Als overheden, leveranciers of klanten willen weten of een bedrijf voldoet aan bepaalde normen, dan dienen ze daarvoor een certificaat op te vragen. Op dit moment staat daar nog een onafhankelijke, derde partij tussen: de zogenaamde certificerende instellingen. Die controleren of bedrijven aan de eisen voldoen en reiken de certificaten uit.

De opmars van blockchaintechnologie dreigt die instanties overbodig te maken. Daarom is het opvallend dat DNV GL de 90.000 certificaten die ze ooit verleend heeft, nu zelf op blockchain heeft gezet.

DNV GL is een internationale instelling, met een kantoor in Barendrecht, die certificaten uitgeeft op het gebied van milieu, energie en voedselveiligheid. Die certificaten zijn nu digitaal gelabeld, traceerbaar en de originelen worden niet centraal maar in een netwerk van computers opgeslagen. Deze combinatie maakt het mogelijk om fraude op te sporen. Bovendien is ieder certificaat voorzien van een QR-code. Iedereen met een QR-code-scanner op zijn smartphone kan dus op ieder moment controleren of een bedrijf wel een bepaald certificaat heeft.

'Onbegrensde mogelijkheden'

Volgens DNV GL zal blockchain de certificeringssector niet vervangen, maar net vooruit helpen. "Dis de eerste stap in de richting van een nieuw digitaal waarborgingsconcept. We willen blockchaintechnologie gebruiken om nieuwe diensten aan te bieden en waarde voor onze klanten te scheppen" klinkt het.

Het bedrijf werkt daarvoor samen met het Blockchain Lab van Deloitte. "Dit is een van de eerste blockchain-toepassingen buiten de financiële wereld en een voorbeeld van de onbegrensde mogelijkheden van deze technologie. Binnen niet al te lange tijd zal er in alle belangrijke sectoren sprake zijn van concepten, prototypes en investeringen", zegt Martin Bryn, partner bij Deloitte.

Mogelijk vormt dit dus een precedent voor certificaten in andere sectoren, zoals toekomstige onderwijsinstellingen die diploma's via blockchain uitreiken of toekomstige notarissen die de aankoop van een nieuwe woning registreren op blockchain.