'Google bood 30 miljard voor Snapchat'

Zo vertellen intimi aan Business Insider. In het afgelopen jaar hebben insiders en outsiders zoveel over de overname gehoord, dat het zou gaan om een "publiek geheim". Het is onduidelijk hoe ver de gesprekken tussen Google en het bedrijf Snap gevorderd zijn. Snapchat ontkent echter dat er formele overnamegesprekken plaatsvonden.

Taxatie van 20 miljard dollar

Onderhandelingen over een mogelijke overname zouden in 2016 zijn gestart, vlak voordat het bedrijf bij een investeringsronde werd gewaardeerd op 20 miljard dollar. Bij deze investering stak Google-moederbedrijf Alphabet ook geld in de app.

Interesse sinds beursgang

De overname werd wederom besproken toen Snap in maart dit jaar naar de beurs ging, aldus de bronnen. Sindsdien zou het overnamebod van 30 miljard dollar op tafel liggen.

Snap wist in zijn eerste kwartaal de verwachtingen niet waar te maken. Het bedrijf heeft last van concurrentie met Facebook en Instagram, dat de hoofdfunctie van Snapchat kopieerden in meerdere apps onder de naam Stories. Inmiddels zou er meer worden geadverteerd bij Instagram Stories dan bij Snapchat.

Overnames van 1 tot 19 miljard dollar

In Silicon Valley wordt wel vaker met miljarden gegooid, maar het bedrag is wel fenomenaal ten opzichte van gelijkaardige overnames. Zo betaalde Google ooit 1,65 miljard dollar voor YouTube, 3,2 miljard dollar voor de slimme thermostaat Nest, 3,1 miljard dollar voor advertentiereus DoubleClick en 12,5 miljard dollar voor Motorola. Facebook legde dan weer 1 miljard dollar op tafel voor Instagram, Snapchat's voornaamste concurrent, en 19 miljard dollar voor WhatsApp.

Maar die waarde is vaak zeer relatief. Zo wou Microsoft in 2008 nog zo'n 45 miljard dollar op tafel leggen voor Yahoo. Die deal ging uiteindelijk niet door en in de jaren nadien zakte de waarde van Yahoo zo fel dat het bedrijf nu voor minder dan een tiende van dat bedrag werd verkocht aan Verizon.

