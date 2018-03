Google kondigt verbeteringen aan voor Drive en Lens

Google Lens is een dienst die artificiële intelligentie naar 'Asisistant' en 'Foto's' brengt. Op basis van camerabeelden of foto's krijg je zoekresultaten en suggesties te zien. Google heeft de functionaliteit nu uitgebreid met een 'gidsfunctie' voor bezienswaardigheden en monumenten. Als je bijvoorbeeld een foto van de toren van Pisa laat analyseren, zal Lens een kleine uitleg voorzien bij het monument.

Daarnaast krijgt de dienst ook een feature die ook telefoons van Huawei en Samsung al ondersteunen vanuit hun contacten-apps. Je kan nu met visitekaartjes nieuwe contacten toevoegen, want de AI-algoritmes van Lens herkennen gegevens zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Op die manier hoef je de visitekaartjes in kwestie niet meer fysiek bij je te houden.

Verder krijgt de interface van Google Drive een ware facelift. De bedoeling is dat de clouddienst van Google beter geschikt zal zijn voor het samenwerken met collega's. Bij elk gedeeld bestand verschijnt er nu de naam van de gebruiker in kwestie die het met je gedeeld heeft. Een nieuw 'snelle toegang'-menu ordent al je bestanden per gebruiker.

Daarnaast beweert de zoekgigant dat voorspellende AI-algoritmes nu kunnen inschatten naar welke bestanden je als gebruiker op zoek bent. Op die manier krijgen ze een prominenter plaatsje in je zoekresultaten van Drive.

De nieuwe Drive-features komen online in de komende weken. Google Lens is nu nog alleen voor Pixel-gebruikers beschikbaar, maar Google heeft eerder al aangekondigd dat het weldra ook naar andere telefoons zal worden uitgerold. Al is het nog onduidelijk wanneer we dat precies mogen verwachten.

Rolling out today, Android users can try Google Lens to do things like create a contact from a business card or get more info about a famous landmark. To start, make sure you have the latest version of the Google Photos app for Android: https://t.co/KCChxQG6Qm

Coming soon to iOS pic.twitter.com/FmX1ipvN62