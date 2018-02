Jongeren trekken weg van Facebook

Volgens een onderzoek van eMarketer, zal het aantal maandelijkse gebruikers van facebook dalen in de leeftijdscategorieën 12 tot 17 (-5,6%) en 18 tot 24 (-5,8%). Opvallend is dat het grootse sociale netwerk wel gebruikers wint in andere categorieën. Naar schatting een half miljoen nieuwe 55+'ers zullen tegen het einde van het jaar zijn ingeschreven op Facebook.

EMarketer schuift vooral Snapchat naar voren als een groeiend alternatief voor de leeftijdscategorie waarin facebook gebruikers verliest. "Tot nu toe zag facebook hoe veel tieners en jongeren overschakelen naar Instagram, vertelt Bil Fisher, Senior Analyst. "De laatste berichten tonen echter aan dat de meeste jongeren nu hun weg naar snapchat vinden."

Vlaamse jongeren verkiezen Instagram

Een zelfde trend wordt bevestigd door cijfers van Imec. In Vlaanderen daalde vorig jaar het gebruik van Facebook in de leeftijdscategorieën 15-19 jaar (-0,8%), 20-29 jaar (-0,4%), 30-39 jaar (-0,4%) en 40-49 (0,6%). In categorieën ouder dan 49 jaar neemt het gebruik eveneens toe.

Daarnaast stelt Imec vast dat Facebook jongere gebruikers verliest aan Instagram, tenminste in de categorie 15-19 jaar. Terwijl het aantal jongeren dat dagelijks minstens een uur actief is op facebook daalde met 5,1 procent, steeg het dagelijks gebruik van Instagram in de categorie 20-29 jaar in 2017 met 1,5 procent.

Toch mag er geen twijfel over bestaan dat Facebook nog steeds het grootste sociale netwerk is. Uit recente cijfers blijkt dat maandelijks 2.13 miljard gebruikers inloggen op hun Facebook-profiel.