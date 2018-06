Open source, from Microsoft with love

Microsoft heeft GitHub gekocht. Voor maar liefst 7,5 miljard dollar. Dat is ontegensprekelijk veel geld. Maar als je het aan mij vraagt is het een koopje. Een slimme investering met het uitzicht op een mooi rendement. Want met de overname van het platform, krijgt Microsoft er een developer community bij om u tegen te zeggen.

Voor GitHub komt die overname overigens niets te vroeg. Het bedrijf achter het platform kwam niet altijd even positief in het nieuws. Een van de co-founders moest een tijdje geleden gedwongen vertrekken omwille van vermeend grensoverschrijdend gedrag. En ook financieel had GitHub moeite om het hoofd boven water te houden. Een kapitaalsinjectie via privé-investeerders of een beursintroductie drongen zich op, maar beide scenario's vragen veel tijd en resources. Er zat allicht weinig anders op dan verkopen.

Aan kandidaat-kopers geen gebrek. Naast Microsoft zou ook Google in de running geweest zijn. En ook Amazon toonde in het verleden interesse. Maar Nadella trok dus aan het langste eind. Dat Microsoft de grootste gebruikerscommunity heeft op het platform, zal daarbij ongetwijfeld een rol hebben gespeeld.

Toch is GitHub eigenlijk technology agnostic. Om het even welke developer die code schrijft op eender welke technologie kan deze op het platform delen, beheren en samen met de andere communityleden verder ontwikkelen. Het is dus geen exclusief Microsoft-clubje. En net dat maakt het interessant. Als Microsoft straks analyses draait op de codes die de gebruikers opladen, levert hen dat gegarandeerd goeie ideeën op voor de nieuwe oplossingen die ze zelf in de steigers hebben staan of nog gaan ontwikkelen. Dergelijk platform is een prima manier om de vinger aan de pols te houden bij de developer community.

Bijkomend zitten er natuurlijk heel wat potentiële Microsoft-ontwikkelaars op GitHub. Als ze erin slagen om ook maar een fractie van die mensen te overtuigen met het eigen Azure-platform aan de slag te gaan, verdient de investering zich slapend terug.

Maar dan moet Microsoft natuurlijk wel het aloude imago van poenpakker van zich af weten schudden. Hoewel het bedrijf al jaren niet meer echt in het nieuws komt met rechtszaken en schadeclaims allerhande, zijn veel mensen nog niet vergeten dat de jongens uit Redmond vroeger net iets te enthousiast de markt domineerden.

Onder hen uiteraard ook een aantal GitHub-gebruikers. Die maakten bij de aankondiging meteen de overstap naar het concurrerende platform GitLab. In die mate dat het platform even plat ging omdat het de toestroom niet aankon. Maar al bij al blijft de uitstroom beperkt. Anders wordt het als straks een van de andere grote contributers er de brui aangeeft. Ik kan me inbeelden dat ze bij Red Hat not amused zijn dat Microsoft plots een belangrijk deel van hun broncode host...

Maar het komt wel goed. Onder Nadella maakte Microsoft strategisch een bocht van 180 graden en ging het zich helemaal anders gedragen. Een stuk nederiger. En dat was ook nodig, nadat ze een paar cruciale evoluties in de markt gemist hadden. Windows Phone, anyone?

Microsoft heeft zich de voorbije jaren al veel moeite getroost om de developer community aan zijn kant te krijgen. Op GitHub voeren de medewerkers van het bedrijf al even de lijstjes met top contributers aan onder het motto 'Open source, from Microsoft with love'. Dat op zich was al een sterk signaal. Laat staan dat ze het platform nu helemaal inlijven.

Nadella weet natuurlijk dat je geen succesvol cloudplatform kan hebben zonder development community. En om die alle kansen te geven, moet iedereen welkom zijn en moet je het platform zo open mogelijk houden. Dat biedt de meeste garanties op commercieel succes. Sterker zelfs: een gesloten omgeving krijg je vandaag nog niet aan de straatstenen verkocht.

Stijn Degrieck is CEO van Codit