RoboCup 2017 van start

De RoboCup werd twintig jaar geleden voor het eerst georganiseerd in de Japanse stad Nagoya. Daarna werd het voetbaltornooi jaarlijks wereldwijd in een andere stad gehouden, maar voor deze jubileumeditie keert men terug naar Nagoya.

In vergelijking met twintig jaar geleden, is niet alleen de technologie geëvolueerd, maar zijn ook de regels veranderd. En de categorieën werden uitgebreid. Zo zijn er verschillende leagues waarin robots ingedeeld worden afhankelijk van hun grootte en hoe menselijk ze eruitzien. Dit jaar werd voor het eerst ook een strafschoppenreeks ingevoerd.

In de humanoid league loopt het voetbal nogal traag en stroef, maar lijken de robots wel het meest op mensen. Ze mogen ook enkel sensoren gebruiken die gelijkaardig zijn aan menselijke zintuigen.

Dieptepassen

Voor voetballiefhebbers is de Middle Size League aangenamer om te volgen. Daarin nemen twee teams van vijf robots het tegen elkaar op. Ze beschikken over sensoren waarmee ze de spelsituatie kunnen analyseren en ze communiceren draadloos met hun teamgenoten. Tegenwoordig zijn ze zelfs al in staat om dieptepassen te geven. De robots moeten autonoom beslissingen nemen. Al mag een menselijke coach wel spraakcommando's doorgeven wanneer het spel even stil ligt.

De regels van het spel zijn gebaseerd op de FIFA-regels, maar worden ieder jaar wat strenger gemaakt. Deze editie mogen de robots niet meer vanaf de eigen helft op doel schieten, maar moeten ze de bal eerst naar hun teamleden passen. Ook rechtstreeks scoren uit een vrije trap is niet meer toegelaten. Wanneer het doel in gevaar komt, mag de doelman, maximum één seconde lang, groeien.

De meeste teams zijn gebouwd door onderzoeksgroepen van universiteiten, al doen er ook bedrijven als Mitsubishi en Toshiba aan mee. De grote favoriet in de Middle Size League is het team van de Universiteit Eindhoven, dat het tornooi al won in 2012, 2014 en vorig jaar. Het team won al haar eerste vier matchen met 12-0, 0-8, 1-0 en 3-6.

Mensen verslaan in 2050?

Elk jaar moet het winnende team haar software delen met alle deelnemers. De bedoeling van het hele evenement is dan ook om de ontwikkelingen in artificiële intelligentie te versnellen. Het ultieme doel ligt namelijk in 2050: dan moeten de voetbalrobots kunnen winnen van de (menselijke) wereldkampioen voetbal.