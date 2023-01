Het Amerikaanse DataCore Software heeft Object Matrix ingelijfd, een Britse specialist op het gebied van objectopslag en media-archivering. De apparaten en cloudoplossingen van het bedrijf zullen deel gaan uitmaken van het Perifery-portfolio van DataCore.

Object Matrix ontwikkelt MatrixStore-apparatuur op locatie, hybride-oplossingen en oplossingen voor cloudopslag. De producten stellen omroepen en serviceproviders in staat om hun content in elke fase van de medialevenscyclus te beheren. Enkele klanten van Object Matrix zijn NBC Universal, Warner Bros. Discovery en de BBC.

Derde overname op rij

'De overname versnelt de visie van DataCore.NEXT om het klantproces van de kern tot de edge of cloud te verbeteren', klinkt het in een persbericht. 'Door gebruik te maken van het leiderschapsteam van DataCore, wereldwijde distributie en meer dan tienduizend klanten over de hele wereld, bevinden we ons in een goede positie', voegt Object Matrix-topman Jonathan Morgan toe.

De overname van Object Matrix is het vervolg op twee eerdere strategische acquisities door DataCore, namelijk die van Caringo in januari 2021 en MayaStor in november 2021. Honderden klanten in meer dan 25 landen maken intussen gebruik van de objectopslagsoftware van Caringo met de naam Swarm, met een groei van 35 procent in 2022. DataCore Bolt (ontwikkeld dankzij de overname van MayaStor) is een Kubernetes-platform voor opslag en dataservices voor containertoepassingen. MayaStor nadert de één miljoen downloads per jaar en het aantal gebruikers is sinds 2021 met meer dan de helft procent toegenomen.

