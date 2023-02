Het probleem ligt vooral bij kmo's, schrijft Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen.

Voka voerde een digitale doorlichting uit bij zo'n 2.000 Vlaamse ondernemingen. Daaruit moet blijken dat slechts één op de twee bedrijven een strategie heeft rond zijn digitale beveiliging. Het gaat wel om een lichte verbetering tegenover 2020, toen nog maar 40% zo'n strategie had. Naast security worden ook technologische evoluties als kunstmatige intelligentie minder actief opgevolgd door onze ondernemingen zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka in een persbericht: 'Onze bedrijven zijn vandaag onvoldoende mee met de digitale omslag. Zowat de helft van onze ondernemingen gaat onder de lat door, zowel qua cyberveiligheid als artificiële intelligentie.'

Het verhaal is iets anders bij grotere ondernemingen, moet nog blijken uit de analyse. Die doen het over het algemeen beter dan de kleinere kmo's. Ook ondernemingen in de dienstensector scoren beter qua digitale wendbaarheid dan bijvoorbeeld bedrijven uit de maakindustrie.

Voka voerde een digitale doorlichting uit bij zo'n 2.000 Vlaamse ondernemingen. Daaruit moet blijken dat slechts één op de twee bedrijven een strategie heeft rond zijn digitale beveiliging. Het gaat wel om een lichte verbetering tegenover 2020, toen nog maar 40% zo'n strategie had. Naast security worden ook technologische evoluties als kunstmatige intelligentie minder actief opgevolgd door onze ondernemingen zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka in een persbericht: 'Onze bedrijven zijn vandaag onvoldoende mee met de digitale omslag. Zowat de helft van onze ondernemingen gaat onder de lat door, zowel qua cyberveiligheid als artificiële intelligentie.'Het verhaal is iets anders bij grotere ondernemingen, moet nog blijken uit de analyse. Die doen het over het algemeen beter dan de kleinere kmo's. Ook ondernemingen in de dienstensector scoren beter qua digitale wendbaarheid dan bijvoorbeeld bedrijven uit de maakindustrie.