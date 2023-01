Els Bellens is redactrice bij Data News.

De Europese Commissie speelt al langer met het idee om grote techbedrijven zoals Netflix mee te laten betalen voor de kosten van het uitbouwen van telecomnetwerken in de lidstaten. Een eerste consultatieronde gaat nu van start.

Het idee is om een fonds op te starten voor het bouwen van 5G- en glasvezelnetwerken, waaraan grote techbedrijven dan een bijdrage storten. Dat las nieuwsagentschap Bloomberg in een conceptdocument. Daarnaast zouden de techbedrijven ook directe betalingen moeten uitvoeren aan de telecomproviders.

De Europese Commissie ziet de maatregel als een manier om de kosten 'eerlijker te verdelen' voor diensten die veel data gebruiken, zoals streaming. Volgens de Europese telecomsector gaat ongeveer de helft van het internetverkeer in Europa naar zes grote techbedrijven, zijnde Google, Meta, Netflix, Apple, Amazon en Microsoft. Dat netwerk versneld verbeteren zou hen dan ook uitkomen. Niet verrassend misschien, maar de techbedrijven zelf zien dat niet zo. Volgens hen ondermijnt het voorstel de regels rond netneutraliteit. Ook binnen de EU zelf zijn er organisaties die vrezen voor het internet-ecosysteem als de maatregel wet wordt.

Momenteel wordt onder meer gekeken hoe groot een techbedrijf moet zijn om mee te betalen. De consultatieperiode zou volgens Eurocommissaris Thierry Breton zo'n vijf à zes maanden duren. Zowel het publiek als de belanghebbende bedrijven en lidstaten moeten hun zegje doen.

