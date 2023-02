Russische staatshackers zijn er een tijd geleden in geslaagd de systemen van een Turkse dronefabrikant aan te vallen. Dat melden Google en zijn cyberbeveiligingsbedrijf Mandiant.

Google noemt de naam van het bedrijf niet, maar in het begin van de oorlog maakte Oekraïne veel gebruik van Bayraktar-drones om Russische militairen aan te vallen. Door de cyberaanval zouden de onbemande toestellen nu echter onbruikbaar zijn. De hackers zouden ook communicatiesystemen van het Oekraïense leger hebben aangevallen.

Google en Mandiant schrijven dat de digitale aanvallen het werk zijn van een hackersgroep die zij FrozenBarents noemen. De groep staat ook bekend onder de namen Sandworm en Voodoo Bear. De hackers zouden voor de Russische militaire inlichtingendienst GROe werken.

FrozenBarents wordt ook verantwoordelijk gehouden voor de gijzelsoftware NotPetya. Die trof in 2017 Oekraïense bedrijven, maar de infectie verspreidde zich naar andere landen. Twee containerterminals in de haven van Rotterdam lagen daardoor ook plat. In 2018 zouden de hackers de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen hebben verstoord, omdat Rusland was geschorst voor die Spelen.

