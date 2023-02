AWS sluit een partnerschap met HuggingFace, een platform waar ontwikkelaars code en modellen rond kunstmatige intelligentie delen, om die code vlotter in de cloud van Amazon te laten draaien.

Het partnerschap is niet exclusief, maar betekent onder meer dat de twee nauw zullen samenwerken om de code op Hugging Face zo eenvoudig mogelijk in AWS te laten draaien. AWS wordt daarbij de voorkeurspartner en gebruikers van Hugging Face zullen tools zoals Amazon SageMaker, AWS Trainium of AWS inferentia kunnen gebruiken om hun modellen in AWS te trainen of te verbeteren.

Hugging Face is net zoals AWS een Amerikaans bedrijf uit de staat New York. Het is van oorsprong een softwarebedrijf rond machine learning, maar focust vandaag vooral op haar platform waar anderen modellen en datasets kunnen delen.

In 2022 kwam het bedrijf met een groot meertalig taalmodel onder de naam BLOOM. In de marge van het partnerschap met AWS zegt Hugging Face dat de volgende versie daarvan op Trainium zal draaien, een specifieke machine learning chip van AWS.

Voor AWS is de samenwerking interessant om mee uit te pakken nu zowel Alphabet als Microsoft en andere techreuzen uitpakken met conversationele AI, sinds de opkomst van tools als ChatGPT. AWS werkt ook aan allerlei kunstmatige intelligentie, maar de samenwerking met Hugging Face maakt dat het ook de ontwikkelingen daar in haar eigen omgeving kan aanbieden voor ontwikkelaars.

