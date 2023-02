In beeld: She Goes ICT 2023

Al voor de 15de maal organiseerde Data News het IT-evenement van het jaar waarin vrouwen centraal staan: omdat rolmodellen nog altijd nodig zijn om (jonge)dames te blijven inspireren en warm maken voor een carrière in IT. Proficiat aan de kersverse ICT Woman en Young ICT Lady of the Year. Een terugblik.

© Leyla Hesna