In VR ben je sneller identificeerbaar dan gedacht

Pieterjan Van Leemputten is redacteur bij Data News

Wie in VR door een metaverse gaat, is zeer waarschijnlijk te identificeren puur op hoofd- en handbewegingen, zo blijkt uit universitair onderzoek. Het werpt de vraag op of virtuele werelden enige filtering vereisen om privacy te waarborgen.