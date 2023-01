Incerta - bekend van de VARIO QHSE-software - wordt opgenomen in de holding boven BizzMine. Fortino Capital ondersteunt de verregaande samenwerking die de bedrijven nu aan gaan.

Incerta is sinds 2008 actief als IT- en consultingbedrijf met een focus op het aanbieden van advies en softwareondersteuning voor het veiligheidsbeleid binnen ondernemingen. Dat mondt onder meer uit in VARIO: gespecialiseerde QHSE-software, wat staat voor Quality, Health, Safety en Environment. Meer dan 500 bedrijven gebruiken ondertussen al de VARIO-software waaronder overheidsinstanties, multinationals en KMO's zoals Alheembouw, Vandersanden of de Vlaamse Overheid.

Incerta wordt nu een onderdeel van de holding boven BizzMine, waarin ook Fortino Capital vertegenwoordigd is. Investeringsmaatschappij Fortino Capital nam begin vorig jaar "een aanzienlijk belang" in BizzMine - exacte cijfers worden niet meegedeeld - en ondersteunt het samengaan van Incerta en BizzMine nu ook. 'Het samengaan is een stap die onze ambitie ondersteunt om een leidende positie in de QHSE-markt te verwerven', zegt Jeroen Van Godtsenhoven, Partner bij Fortino Capital.

BizzMine is al in 1995 opgericht, aanvankelijk als Vivaldi Software, en biedt een eigen cloudproduct en web-based software voor Quality Management en Workflow (QMS). BizzMine is ondertussen wereldwijd aanwezig in 40 landen. Onder meer H.Essers, Oatly, Carbogen Amcis, Kloeckner gebruiken de BizzMine-software. 'Het samengaan van VARIO en BizzMine geeft ons groeiverhaal een extra boost', zegt Peter De Brabandere, Founder van BizzMine, aan Data News. 'Samen tellen we een 60-tal mensen en 900 klanten. Dat willen we zeker verder opschalen en zo onze verdere Europese ambities versneld waarmaken. We willen echt een toonaangevende Europese speler worden', klinkt het.

De twee Vlaamse bedrijven benadrukken elkaars complementariteit. 'BizzMine is een complementair QMS-bedrijf, en door samen te werken met Fortino als strategische investeringsmaatschappij positioneren we ons voor een internationale groei in de QHSE-markt', aldus Chris Heyndrickx, Gedelegeerd Bestuurder van Incerta/VARIO. De teams worden samengevoegd en zullen als één team samenwerken.

