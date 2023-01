Liefst 95 procent van de Europese IT-managers van grote ondernemingen kreeg vorig jaar te maken met een cyberinbreuk. Dat blijkt uit de recente What's Next in Cyber Survey van Palo Alto Networks. Voor het onderzoek werden wereldwijd 1.300 leidinggevenden (CIO's, CISO's, CTO's, CSO's en COO's), van bedrijven met een omzet boven 250 miljoen dollar, bevraagd over hun security-ervaringen.

Grote ondernemingen zetten volop in op de vernieuwing van hun IT-infrastructuur, maar lopen vaak aan tegen organisatorische uitdagingen. Het thuiswerken is daar vaak helaas één van. De meeste Europese IT-managers (80 procent) geven aan dat het aantal cyberincidenten sterk is toegenomen door het hybride werken en de onbeschermde apparaten.

Gevaren voor 2023

Wanneer wordt gepolst naar de grootste gevaren voor 2023 op vlak van cybersecurity, blijken IT-managers in Europa het vaakst wakker te liggen van aanvallen op de toeleveringsketen (20 procent) en zakelijke e-mailcompromittering (14 procent). Bij Business E-mail Compromise neemt een hacker een bedrijfsmail over en doet hij zich voor als een werknemer. De top drie wordt vervolledigd door DDoS-aanvallen (13 procent), waarbij hackers zoveel aanvragen gelijktijdig versturen dat een website niet meer normaal kan functioneren.

Opvallende vaststelling uit het onderzoek: Europese IT-managers van grote ondernemingen geven aan gemiddeld met twintig verschillende security-vendoren te werken, en met maar liefst 91 (!) verschillende security-tools. Eén op de drie IT-leidinggevenden zegt dan ook dat het managen van de overvloed aan partners een uitdaging vormt voor de organisatie.

Infrastructuur heruitvinden

Raf Peeters, Country Director Belux bij Palo Alto Networks, vult aan: 'Cybertransformatie is alleen mogelijk wanneer CIO's en CISO's zich bevrijden van de huidige legacy-architectuur. Ze moeten die infrastructuur heruitvinden voor de toekomst. Alleen zo kunnen we de vindingrijke cybercriminelen een stapje voor blijven'.

Grote ondernemingen zetten volop in op de vernieuwing van hun IT-infrastructuur, maar lopen vaak aan tegen organisatorische uitdagingen. Het thuiswerken is daar vaak helaas één van. De meeste Europese IT-managers (80 procent) geven aan dat het aantal cyberincidenten sterk is toegenomen door het hybride werken en de onbeschermde apparaten.Wanneer wordt gepolst naar de grootste gevaren voor 2023 op vlak van cybersecurity, blijken IT-managers in Europa het vaakst wakker te liggen van aanvallen op de toeleveringsketen (20 procent) en zakelijke e-mailcompromittering (14 procent). Bij Business E-mail Compromise neemt een hacker een bedrijfsmail over en doet hij zich voor als een werknemer. De top drie wordt vervolledigd door DDoS-aanvallen (13 procent), waarbij hackers zoveel aanvragen gelijktijdig versturen dat een website niet meer normaal kan functioneren.Opvallende vaststelling uit het onderzoek: Europese IT-managers van grote ondernemingen geven aan gemiddeld met twintig verschillende security-vendoren te werken, en met maar liefst 91 (!) verschillende security-tools. Eén op de drie IT-leidinggevenden zegt dan ook dat het managen van de overvloed aan partners een uitdaging vormt voor de organisatie.Raf Peeters, Country Director Belux bij Palo Alto Networks, vult aan: 'Cybertransformatie is alleen mogelijk wanneer CIO's en CISO's zich bevrijden van de huidige legacy-architectuur. Ze moeten die infrastructuur heruitvinden voor de toekomst. Alleen zo kunnen we de vindingrijke cybercriminelen een stapje voor blijven'.