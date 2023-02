Clarkesworld, een magazine dat zich specialiseert in science-fiction kortverhalen, is gestopt met het aanvaarden van open inzendingen. Het blad werd overspoeld door AI-gegenereerde verhalen.

Het had net zo goed een waarschuwend kortverhaal in een sci-fi blad kunnen zijn, maar het is 2023 dus gebeurt het echt. Clarkesworld, een bekend magazine dat al meerdere Hugo Award-auteurs als eerste publiceerde, moet zijn open inzendingen sluiten omwille van de chatbots. Het blad is een van de weinige dat verhalen van onbekende auteurs aanneemt en hen daar ook voor betaalt. Die open inzendingen worden nu echter opgeschort, schrijft oprichter Neil Clarke in een blogpost, omdat het blad overspoeld wordt door AI-gegenereerde inzendingen.

Clarke haalt aan dat hij vorig jaar maandelijks 10 tot 25 inzendingen moest afkeuren wegens plagiaat. Sinds de release van ChatGPT, eind vorig jaar, is dat aantal echter de hoogte in geschoten. In januari moest Clarke 100 inzendingen afkeuren en hun auteurs blokkeren, in de eerste twee weken van februari waren dat er al 500.

Zelf legt Clarke de schuld bij 'auteurs' en influencers die ChatGPT aanprijzen als een manier om makkelijk geld te verdienen. Clarkesworld betaalt 12 cent per teken, iets wat 'snel verdiend' is als je een verhaal gepubliceerd krijgt dat je niet zelf moest verzinnen en schrijven. Voor echte schrijvers heeft het echter wel gevolgen. Clarke zegt dat hij inzendingen op een bepaald moment terug zal openstellen, maar dat die altijd open en gratis bleven om onbekende auteurs van over heel de wereld en uit verschillende achtergronden een kans te geven. Door geld te vragen voor inzendingen, of andere drempels op te werpen tegen de gegenereerde verhalen, vreest hij ook andere schrijvers af te schrikken.

Het had net zo goed een waarschuwend kortverhaal in een sci-fi blad kunnen zijn, maar het is 2023 dus gebeurt het echt. Clarkesworld, een bekend magazine dat al meerdere Hugo Award-auteurs als eerste publiceerde, moet zijn open inzendingen sluiten omwille van de chatbots. Het blad is een van de weinige dat verhalen van onbekende auteurs aanneemt en hen daar ook voor betaalt. Die open inzendingen worden nu echter opgeschort, schrijft oprichter Neil Clarke in een blogpost, omdat het blad overspoeld wordt door AI-gegenereerde inzendingen.Clarke haalt aan dat hij vorig jaar maandelijks 10 tot 25 inzendingen moest afkeuren wegens plagiaat. Sinds de release van ChatGPT, eind vorig jaar, is dat aantal echter de hoogte in geschoten. In januari moest Clarke 100 inzendingen afkeuren en hun auteurs blokkeren, in de eerste twee weken van februari waren dat er al 500. Zelf legt Clarke de schuld bij 'auteurs' en influencers die ChatGPT aanprijzen als een manier om makkelijk geld te verdienen. Clarkesworld betaalt 12 cent per teken, iets wat 'snel verdiend' is als je een verhaal gepubliceerd krijgt dat je niet zelf moest verzinnen en schrijven. Voor echte schrijvers heeft het echter wel gevolgen. Clarke zegt dat hij inzendingen op een bepaald moment terug zal openstellen, maar dat die altijd open en gratis bleven om onbekende auteurs van over heel de wereld en uit verschillende achtergronden een kans te geven. Door geld te vragen voor inzendingen, of andere drempels op te werpen tegen de gegenereerde verhalen, vreest hij ook andere schrijvers af te schrikken.