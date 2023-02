Het Mechelse Protime, gespecialiseerd in software voor tijdregistratie en werkplanning, heeft Sophie Henrion benoemd tot Business Director South. Ze wordt verantwoordelijk voor Franstalig België, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk.

Henrion (35) wil Protime exponentieel laten groeien en verder internationaliseren, onder meer door de samenwerking met moederbedrijf SD Worx te versterken. 'Protime moet dé referentie worden op het vlak van tijdregistratie over heel Europa. Vandaag zijn we dat al in België en Nederland', zegt de nieuwe Business Director South.

Sophie Henrion is al zeven jaar aan de slag bij Protime en was er achtereenvolgens marketing manager en business manager voor de Franstalige markten.

Protime werd opgericht in 1995 en heeft momenteel zo'n vierhonderd werknemers in dienst die klanten ondersteunen vanuit verschillende Europese kantoren, waaronder België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen.

Henrion (35) wil Protime exponentieel laten groeien en verder internationaliseren, onder meer door de samenwerking met moederbedrijf SD Worx te versterken. 'Protime moet dé referentie worden op het vlak van tijdregistratie over heel Europa. Vandaag zijn we dat al in België en Nederland', zegt de nieuwe Business Director South.Sophie Henrion is al zeven jaar aan de slag bij Protime en was er achtereenvolgens marketing manager en business manager voor de Franstalige markten.Protime werd opgericht in 1995 en heeft momenteel zo'n vierhonderd werknemers in dienst die klanten ondersteunen vanuit verschillende Europese kantoren, waaronder België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen.