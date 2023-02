TikTok gaat na een eerste Europees datacenter nog twee andere datacenters op Europese bodem in gebruik nemen. Een poging om de databezorgdheden van de EU weg te nemen.

Het Chinese TikTok is razend populair in Europa met meer dan 150 miljoen maandelijkse gebruikers. Maar dat het om een Chinees bedrijf gaat waarbij niet altijd duidelijk is, waarbij je gegevens buiten de EU worden bewaard en het onduidelijk is door wie die worden ingekeken, ligt zeer gevoelig. Mede daarom ging het bedrijf in de VS al een samenwerking met Oracle aan die de data en het algoritme lokaal controleren.

Voor Europa kondigt TikTok nu twee nieuwe datacenters aan. Eerder kondigde het al een eerste datacenter in Ierland aan, dat nu in een 'vergevorderd statium' zit. Er komt een tweede datacenter in Ierland, uitgewerkt door een externe dienstverlener, en een derde datacenter 'in Europa' ter aanvulling daarvan.

TikTok zegt dat de gegevens van Europese gebruikers in de komende maanden tot 2024 zullen worden overgezet naar de lokale datacenters.

De stappen van TikTok moeten het bedrijf meer vertrouwen geven vanuit Europa. Die legt sowieso via de Digital Services Act (DSA) strengere regels op rond contentmoderatie. Maar er zijn ook vragen rond wie de gegevens allemaal kan inkijken. Eind vorig jaar gaf eigenaar ByteDance nog toe dat medewerkers van het bedrijf gegevens van TikTok hadden gebruikt om journalisten op te sporen.

