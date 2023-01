De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC doet opnieuw onderzoek naar Elon Musk, de topman van Tesla. Deze keer draait het om zijn rol bij claims op het gebied van zelfrijdende auto's. Volgens ingewijden onderzoekt de toezichthouder of Musk onjuiste uitspraken deed over het zogeheten Autopilot-systeem.

Tesla werd vorig jaar door een Californische toezichthouder beschuldigd van misleidende reclame rond de zelfrijdende mogelijkheden van zijn auto's. Zo noemt Tesla de huidige variant Autopilot en test het een geavanceerdere versie met de naam Full Self-Driving, of volledig zelfrijdend. Het Californische Department of Motor Vehicles vond dat Tesla daarmee de indruk wekt dat de auto's veel meer zelfstandig kunnen dan eigenlijk mogelijk is.

Volgens de overheidsdienst heeft Tesla met zijn 'onjuiste of misleidende' verklaringen de wet in Californië overtreden. Autopilot ligt ook om andere redenen al langer onder een vergrootglas. De Amerikaanse federale toezichthouder NHTSA onderzoekt verschillende ongelukken met Tesla's waarbij de zelfrijdende functies van die auto's aan stonden. Daaronder zijn ongelukken waarbij de Tesla's tegen geparkeerde voertuigen van hulpverleners bij ongelukken aanreden.

Zelfrijdende auto's veiliger

De Tesla-topman houdt echter vol dat zelfrijdende auto's veiliger zijn dan auto's die door mensen worden bestuurd. Volgens hem is Autopilot cruciaal voor de toekomst van Tesla.

Musk en zijn advocaat Alex Spiro waren volgens persbureau Bloomberg niet bereikbaar voor commentaar. De SEC wil niet ingaan op de zaak.

