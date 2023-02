Cloudcommunicatiegigant Twilio kondigt voor de tweede keer in een jaar tijd een ontslagronde aan. Deze keer worden zo'n 1.500 mensen aan de deur gezet.

Twilio zegt dat het 17% van het werkgeversbestand wil ontslaan, en dat er een aantal kantoren gaan sluiten. Het communicatiebedrijf heeft, na een eerdere ontslagronde in september 2022, zo'n 9.000 mensen in dienst. Dat zou betekenen dat er deze keer zo'n 1.500 aan de deur worden gezet. Naast ontslagen wordt er overigens ook bespaard op voordelen voor bestaande werknemers, zoals vakantiedagen.

Volgens CEO Jeff Lawson heeft het bedrijf momenteel een sterke marktpositie, maar moet er nog meer gebeuren. Twilio wordt daarom gesplitst in twee takken, Twilio Data & Applications, en Twilio Communications. Vooral bij dat laatste departement zouden veel ontslagen vallen. De reorganisering zet het bedrijf in een steeds langer wordende lijst van IT-bedrijven die de voorbije maanden ontslagrondes aankondigden.

