Twitter zou zijn algoritme tegen volgende week openbron maken. Dat schrijft althans Elon Musk, baas van Twitter, op het platform.

In een tweet suggereert de CEO dat hij het algoritme waarmee Twitter content aan zijn gebruikers aanraadt, volgende week openbron zal maken. Gezien het Elon Musk is, en de man wel vaker dingen tweet die grapjes blijken te zijn, moeten we de uitspraak mogelijk met een korrel zout nemen. Wel is het zo dat Twitter al langer onder druk staat om zijn 'recommendation' algoritme transparanter te maken. Musk zelf heeft dat al meermaals geëist, ook voordat hij het platform vorig jaar kocht. De bredere openbrongemeenschap zelf is ook vragende partij.

Prepare to be disappointed at first when our algorithm is made open source next week, but it will improve rapidly! — Elon Musk (@elonmusk) February 21, 2023

Het algoritme in kwestie is hetgene dat je tweets van anderen aanraadt. Dat algoritme kreeg al vaker kritiek te verwerken, omdat het te vaak linkse dan wel rechtse stemmen de voorkeur zou geven. Onder meer regulatoren en politici willen al langer weten wanneer Twitter bijvoorbeeld een tweet die politieke gevolgen kan hebben besluit te onderdrukken of net meer aandacht laat krijgen.

