De Verenigde Staten zijn gestopt met het goedkeuren van vergunningen voor het leveren van producten aan het Chinese telecomconcern Huawei door Amerikaanse bedrijven. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters.

Huawei kampt al jaren met exportbeperkingen van de VS. De Amerikanen vrezen dat het bedrijf via achterdeurtjes in zijn technologie spionage mogelijk maakt.

Een woordvoerder van de Amerikaanse overheid wilde niet inhoudelijk reageren, en stelde enkel dat ambtenaren 'voortdurend beleid en regelgeving beoordelen'. Ook Huawei weigerde commentaar. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de VS 'nationale veiligheid misbruiken om bedrijven in China onredelijk te onderdrukken'.

Toch verleende het Amerikaanse ministerie van Handel nog wel vergunningen aan bedrijven om bepaalde goederen en technologieën aan het bedrijf te verkopen. Zo kreeg chipbedrijf Qualcomm in 2020 nog toestemming om 4G-smartphonechips te leveren aan Huawei.

AI

Een van de bronnen stelt nu dat het strengere beleid de levering van verschillende goederen zal beperken, waaronder de 4G-chips. Nieuwe vergunning worden daarvoor niet meer uitgegeven, vertelt een andere bron. Ook levering van producten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onder meer kunstmatige intelligentie (AI) en supercomputers zou aan banden worden gelegd.

De Amerikaanse regering wil de export van hoogwaardige technologie aan China al langer beperken, om te voorkomen dat het land met de allernieuwste chips steeds geavanceerdere producten kan maken. Daarbij keek de regering van president Joe Biden eerder ook al naar Nederland, omdat in Veldhoven chipmachinemaker ASML is gevestigd. Dat bedrijf loopt wereldwijd voorop met de ontwikkeling van machines voor het maken van chips. Vorige week werd bekend dat Nederland en de VS een akkoord hadden bereikt over beperkingen van de export van chiptechnologie aan China.

Huawei kampt al jaren met exportbeperkingen van de VS. De Amerikanen vrezen dat het bedrijf via achterdeurtjes in zijn technologie spionage mogelijk maakt.Een woordvoerder van de Amerikaanse overheid wilde niet inhoudelijk reageren, en stelde enkel dat ambtenaren 'voortdurend beleid en regelgeving beoordelen'. Ook Huawei weigerde commentaar. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de VS 'nationale veiligheid misbruiken om bedrijven in China onredelijk te onderdrukken'.Toch verleende het Amerikaanse ministerie van Handel nog wel vergunningen aan bedrijven om bepaalde goederen en technologieën aan het bedrijf te verkopen. Zo kreeg chipbedrijf Qualcomm in 2020 nog toestemming om 4G-smartphonechips te leveren aan Huawei.Een van de bronnen stelt nu dat het strengere beleid de levering van verschillende goederen zal beperken, waaronder de 4G-chips. Nieuwe vergunning worden daarvoor niet meer uitgegeven, vertelt een andere bron. Ook levering van producten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onder meer kunstmatige intelligentie (AI) en supercomputers zou aan banden worden gelegd.De Amerikaanse regering wil de export van hoogwaardige technologie aan China al langer beperken, om te voorkomen dat het land met de allernieuwste chips steeds geavanceerdere producten kan maken. Daarbij keek de regering van president Joe Biden eerder ook al naar Nederland, omdat in Veldhoven chipmachinemaker ASML is gevestigd. Dat bedrijf loopt wereldwijd voorop met de ontwikkeling van machines voor het maken van chips. Vorige week werd bekend dat Nederland en de VS een akkoord hadden bereikt over beperkingen van de export van chiptechnologie aan China.