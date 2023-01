De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) heeft maandag een nieuwe campagne gelanceerd tegen het gebruik van telefoons achter het stuur. Uit een bevraging van de VSV blijkt dat drie op de tien Vlaamse automobilisten bijna elke rit hun gsm bedienen terwijl die los in de wagen ligt. Een grotere groep, een op de drie bestuurders, gaf aan met hun telefoon bezig te zijn wanneer het toestel in een vaste houder zit op het dashboard.

Je telefoon gebruiken als die op je schoot of op de passagierzetel ligt, is verboden. Sinds 3 maart 2022 mag je je gsm alleen gebruiken als het toestel in een geschikte houder zit, al is ook dat onveilig, meldt de VSV. 'De paar seconden die je op het scherm kijkt, rij je immers blindelings en kun je niet reageren als er plots iets onverwachts gebeurt. Die visuele afleiding kan levensgevaarlijk zijn voor jezelf en andere weggebruikers', aldus Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

'Even niet bereikbaar'

Met de nieuwe campagne Focus op de weg, niet op je gsm wil de VSV automobilisten helpen om gefocust te blijven in het verkeer. 'Een veilige rit begint met een goede voorbereiding', zegt VSV-woordvoerder Werner De Dobbeleer. 'Stel je route op voorhand in of zet je favoriete muziek klaar voor je begint te rijden. Dan ben je niet alleen veiliger, maar ook veel comfortabeler onderweg.' Een van de slogans van de campagne luidt: Rijden is het beste excuus om eventjes niet bereikbaar te zijn.

De politie in Vlaanderen stelde in de eerste helft van vorig jaar 33.567 inbreuken vast voor gsm-gebruik tijdens het rijden. Ongeoorloofd gebruik van mobiele apparatuur tijdens het rijden is een overtreding van de derde graad. Wie wordt betrapt, riskeert een onmiddellijke inning van 174 euro plus administratieve kosten.

Rijverbod

Bij dagvaarding voor de politierechtbank kan de rechter boetes opleggen van 240 tot 4.000 euro, en ook een rijverbod behoort tot de mogelijkheden. Beginnende bestuurders moeten minstens het theorie- of praktijkexamen opnieuw afleggen alvorens ze opnieuw mogen rijden. Bij herhaling gelden nog strengere straffen.

