1 star star star star star

Sinds eind vorig jaar is de 'internationale versie' van de Echo Show 8 van Amazon ook officieel in België te koop. Maar na anderhalve maand testen zien we nog steeds niet goed in waarom je die per se zou willen kopen.

Amazon kondigde eind november vorig jaar aan dat Belgen konden intekenen op een pre-order van de 'internationale versie' van de Echo Show 8. Anders gezegd betekent dat vooral dat er geen échte Belgische versie komt en dat je de Echo Show 8 in het Engels aanspreekt en dat je in het Engels - Brits of Amerikaans, as you wish - toegesproken wordt. Sinds eind januari is het toestel ook effectief leverbaar in ons land. We gingen er ruim anderhalve maand mee aan de slag.

'Nest Hub', maar dan van Amazon

De Echo Show 8 kan je qua opzet en specificaties nog het best vergelijken met de beter bekende Nest Hub van Google. Het gaat dus om een HD-scherm met een ingebouwde speaker en een slimme assistent aan boord. In het geval van de Echo Show 8 is dat dan Alexa - in het Engels dus - tegenover de Google Assistant - wel in het Nederlands - bij de Nest Hub. De Echo Show 8 is bedoeld als een soort centraal bedieningspaneel voor de slimme apparaten in je huis (of kantoor), waarbij je met je stem de hulp van Alexa kan inroepen. Bepaald mooi vinden we het toestel niet echt: de Echo Show 8 oogt als een tablet die op een zwarte speaker geplakt is en in essentie is het dat ook gewoon. Maar afhankelijk van waar je hem plaatst - Keuken? Bureau? Bijzettafel? Dressoir? - kun je hem misschien wel wat laten blenden in je interieur. Het 8" HD-scherm oogt goed - voldoende levendig met een goede leesbaarheid - en de speaker voldoet wat ons betreft ook prima om spraak goed te verstaan. Ook muziek klinkt op zich zeker niet slecht, met toch wat bastonen die durven doorklinken: al valt de Echo Show 8 op dat vlak wel snel door de mand als je gaat vergelijken met de speakers van Bose en Sonos die we hier in huis hebben. Vergeleken met de eerste generatie van de Nest Hub komt de Echo Show 8 wel véél krachtiger uit de hoek.

Installatie

Voor de installatie heb je een Amazon-account nodig, net zoals je voor de Nest Hub een Google-account nodig hebben. Wie ooit al een Prime-abonnement afgesloten heeft of een bestelling bij een Amazon-website deed - Duitsland, Nederland, Frankrijk of zoals sinds dit jaar ook België - heeft allicht al zo'n account. Tijdens de installatie verbind je het toestel met je wifinetwerk en kies je ook de taal: Nederlands hoort daar dus niét bij en dat mogen we toch wel jammer vinden in tijden waarin AI ook perfect in het Nederlands werkt - zeker ook omdat rechtstreekse concurrent Google wel perfect in het Nederlands aanspreekbaar is. Achteraf de taal alsnog aanpassen kan trouwens perfect, mocht je het posh British achteraf toch willen aanpassen in Amerikaans Engels of in het Frans.

Opdringerig

Meteen na de installatie krijg je op het scherm de nodige suggesties om aan de slag te gaan. Een van de eerste suggesties die we krijgen is om muziek af te spelen (Try 'Alexa, play some music' leest het scherm). Alexa herkent het commando maar antwoordt quasi meteen met een uitleg dat je eerst een muziekservice moet installeren zoals Amazon Music. Een beetje tot mijn verbazing eindigt Alexa met de wel heel opdringerige 'Do you want me to start a free trial?'. Alexa, NO, roep ik snel.

Even nadien een soortgelijke ervaring wanneer ik de suggestie volg om een aantal items op een shoppinglijst te zetten. Plotseling de vraag 'Do you want me to order that for you?' Alexa, NO, roep ik snel. In principe zou het zomaar kunnen dat een bestelling op Amazon zomaar de deur uitgaat, want ik weet dat mijn kredietkaart gekoppeld is aan mijn Amazon-account. Even later heb ik het toch maar geprobeerd om mijn shoppinglijst te bestellen. 'I can't shop in your country yet', luidde het antwoord.

Geen lokale content

Die 'not yet' kwam ik helaas wel héél erg vaak tegen tijdens het testen. Alexa, show me nearby museums, levert een droog 'I can't lookup information in your region' op. Try 'Alexa, show me nearby Mexican restaurants', suggereert het Echo Show scherm me nu. Het antwoordt luidt opnieuw 'I can't lookup information in your region'. Oké, maar zitten we nu niet al redelijk in de essentie van wat een slimme assistant zou moeten kunnen? Alexa, show me the way to the nearest pub levert dan weer wel een antwoord op. Niet het antwoord dat ik verwacht - niet het dichtstbijzijnde café - maar tenminste een antwoord. Al klinkt het resultaat quasi onverstaanbaar: beeld je een Nederlandstalig cafénaam en een Nederlandstalige straat in die in het Brits voorgelezen wordt. Onderaan zie ik de suggestie om de routebeschrijving naar je telefoon te sturen. Alexa, send to my phone levert alweer een ontgoocheling op: 'Hmm, I don't know that'. En zo zou ik nog tal van voorbeelden kunnen geven die pijnlijk duidelijk maken dat er nauwelijks of eigenlijk geen lokale content is. De Trending Topics bijvoorbeeld die op het scherm verschijnen en zowat het nieuws van de dag moeten voorstellen zijn op een enkele uitzondering na vooral veel Brits (sport)nieuws: omdat ik de Britse taal gekozen heb? Het voelt allemaal wel heel buitenlands aan - het is dan ook de 'internationale versie' van het toestel - maar een minimum aan lokale content had toch niet misstaan. Nogmaals, we leven in nooit geziene AI-tijden: dat een 'slim' toestel dan niet eens in staat is om restaurants of musea in de buurt op te zoeken voelt dan wel heel erg dom aan.

Instellen via Alexa-app

Maar ik geef niet op: ik ga verder op zoek naar redenen waarom ik het toestel zou kopen. Een aantal instellingen kan je rechtstreeks op de Echo Show regelen, maar voor extra configuratie moet je al snel je toevlucht nemen tot de Alexa-app. Dat heb ik trouwens meteen gedaan om thuis- en werklocaties bijvoorbeeld in te geven. Zo kan je dan vragen hoeveel de actuele reistijd naar je kantoor bedraagt. Dat lukt dan ook zowaar. Try 'Alexa, send to my phone' verschijnt op het scherm onder de mededeling dat het momenteel 38 minuten duurt om naar de Raketstraat 50 in Evere - het kantoor van Data News - te rijden. Een beetje zoals ik ondertussen al verwacht had: 'Hmm, I don't know that' als antwoord. Alexa, show me the map of show me the route resulteert in een 'Sorry, I don't know that one'. En om het nog wat erger te maken: Google denkt dat hetzelfde ritje eerder 55 minuten zal duren. Een blik op de website van het Verkeerscentrum leert me dat een ongeval op de E40 lelijk in de weg zit, waardoor ik ook eerder geneigd ben om de voorspelling van Google te geloven. Hoe lang het dan met het openbaar vervoer duurt probeer ik nog? 'I'm sorry, transit routing isn't supported right now'. Ik ben niet verbaasd. De Nest Hub in huis antwoordt trouwens netjes in het Nederlands dat het met het openbaar vervoer welgeteld 1u40 minuten duurt. Dat klopt helaas wel.

Serie of film meepikken tijdens het koken? Dat kan. © Amazon

Foto's

Standaard roteert op het scherm van de Echo Show 8 een reeks foto's: je kiest zelf uit welke categorie je er wil: Seasonal, Nature of Travel bijvoorbeeld. Je kan ook je eigen foto's weergeven via Amazon Photos: je hebt recht op 5 GB gratis cloudopslag. De foto's breng je over van je smartphone naar de cloud via de Amazon photos app. Je kan manueel foto's uploaden of automatisch als backup van elke foto die je neemt, maar dan ga je al snel op de limiet van 5 GB opslag botsen. Eenmaal je de app geïnstalleerd hebt, is het kinderspel om foto's over te brengen. Op zich kan je de Echo Show zo ook prima als fotokader gebruiken: 'Photo Frame' is ook een aparte knop in de instellingen. Zo schakel je alle suggesties en content uit, en worden ook enkel jouw foto's getoond met vermelding van de datum waarop ze genomen zijn. Geen slechte optie dit, want van de andere content moet je het toch niet hebben: dat had je al door als je tot hier in de review geraakt bent.

Muziek

Nog wat goed nieuws: via de Alexa-app kan je als je dat wil een andere streamingdienst dan Amazon Music instellen zoals Spotify of TuneIn. Maar voor zover we kunnen zien is het dat helaas ook zowat? De lijst met mogelijke extra streaming music services blijft leeg. Wanneer we Echo Show vragen om Deezer te linken, krijgen we als antwoord dat we de juiste Amazon-skill moeten toevoegen waarna een melding met de instructies openfloept op de smartphone. Even doorklikken brengt dan toch weer ontgoocheling: 'En raison de restrictions géographiques, vous ne pouvez pas activer cette Skill', lezen we - inderdaad, in het Frans dus - in de Alexa-app die verder volledig in het Engels ingesteld staat. Van Tidal, Pandora, Qobuz of YouTube Music is geen spoor terug te vinden. Wil je aan de Echo Show dus met je stem vragen om het uitstekende The Car van Arctic Monkeys af te spelen of het eveneens warm aanbevolen nieuwe album van dEUS? Dan kan dat enkel als je een betalende Spotify-account hebt.

Maar wat wél positief is, is dat de Echo Show 8 ook Bluetooth aan boord heeft. Koppel je dus bijvoorbeeld op die manier je smartphone, dan kan je wel perfect het Amazon-toestel als Bluetooth-speaker gebruiken en eigenlijk eender welke muziekbron op je gsm laten horen. Albumillustraties e.d. komen dan helaas niet door op het scherm als je bijvoorbeeld muziek afspeelt in de Deezer-app.

Sonos?

Over muziek gesproken. De Alexa-app komt mij fier als een gieter melden dat het een Sonos-speaker in huis gevonden heeft. Dat klopt. 'Your Sonos Speaker is compatible with Alexa' lees ik waarna ik klik op 'Connect your Speaker'. Ik klik door op de instructies tot in in de skill-store van Amazon beland. En ja hoor, daar gaan we weer: 'En raison de restrictions géographiques, vous ne pouvez pas activer cette Skill'. Ontgoocheld over zoveel ontgoochelingen begin ik toch wat te twijfelen of ik iets verkeerd doe. Hallo Amazon? 'Ja, de Sonos-skill is niet beschikbaar in België', klinkt het wel degelijk. Bizar, want in andere landen werkt het dus wel gewoon prima. En hallo Amazon, hoe zit dat nu met die mengelmoes van Frans en Engels in de Alexa-app? 'De Alexa-app gebruikt een combinatie van je locatie, taalinstellingen en de Amazon-marketplace om te bepalen welke taal gebruikt wordt. Op basis van de specifieke functie die een klant zoekt of gebruikt kan je daardoor een andere taal te zien krijgen'. Oké dan.

Bizar toch: Alexa vindt compatibele speakers, maar kan ze dan toch niet installeren. © KVdS

'Geografische beperkingen' maken dat pakweg Sonos-speakers, of Deezer en Zoom niét ondersteund worden terwijl er technologisch geen probleem zou mogen zijn. © KVdS

Wat wél gewoon ontdekt werd en toegevoegd raakten zijn onder meer de slimme Hue-lampen in huis (weliswaar met Franstalige omschrijvingen erbij) en een ventilator van Dyson. Enkele slimme Tapo-stekkers van TP-Link kreeg ik dan weer niet toegevoegd, hoewel die in principe compatibel zouden zijn. En voor mijn slimme thermostaat van Netatmo bots ik weer op de geografische beperking. 'Bepaalde skills en functies van Alexa zijn mogelijk niet in alle landen en talen beschikbaar', vat Amazon dat in een persbericht samen. In de praktijk lijkt het vooral het omgekeerde: in ons land moet je geluk hebben dat je devices ondersteund worden.

Video

De combinatie scherm en speaker laat in principe ook video toe, en hoera: dat is ook mogelijk. Het eigen Prime Video aanbod is uiteraard toegankelijk, maar ook Netflix. Een aflevering van je favoriete serie meepikken terwijl je aan het koken bent - ik geef maar een suggestie - dat kan en werkt ook perfect. Andere diensten als Youtube en Tiktok worden 'half' ondersteund. Waarmee ik bedoel dat ze niet helemaal geïntegreerd zijn, maar dat je wel hun browserversie kan openen op de Echo Show. Een omweg dus, en niet altijd even handig.

Camera

Bovenaan de Echo Show 8 zitten vinden we drie knoppen om het volume te regelen (mute, volume up en down) en een mechanische schakelaar om de ingebouwde camera al dan niet te verbergen achter een klepje. 'Een krachtige 13-megapixel groothoekcamera voor optimaal digitaal pannen en zoomen tijdens videogesprekken', lezen we daarover in het persbericht en dat wilden we uiteraard zeer graag testen. Reken alvast niet op ondersteuning van Microsoft Teams of Zoom. In het geval van Zoom vinden we wel instructies. Ligt het dan toch aan ons, hallo Amazon? 'Zoom-videocalls zijn op dit moment enkel in de Verenigde Staten ondersteund', luidt het antwoord. Toch een beetje vreemd aangezien Amazon in het persbericht net benadrukt dat de camera zich uitstekend leent tot videogesprekken en over een intelligente pan/zoom-functie beschikt.

Na wat uitzoekwerk blijkt dat het dus - althans in ons land - bij mijn weten enkel via Alexa zelf. Je kan bellen naar iedereen die 'een' Alexa-device heeft waaronder ook smartphones met een Alexa-app. In de praktijk bleken dat in mijn contactenlijst slechts een tiental te zijn. Dat videobellen werkt uiteindelijk wel relatief goed. De beeldkwaliteit is goed en de 'autoframing' die zorgt dat je altijd goed in beeld blijft werkt op zich wel maar is minder spectaculair dan het klinkt. In principe kan je ook met meerdere personen tegelijk videobellen, maar dat hebben we niet getest.

Los van de beperkte software-ondersteuning voor videobellen - nee, Whatsapp of Skype werkt ook niet - is er ook een fundamenteel probleem met het toestel zelf. Door de vormgeving 'kijkt' de camera licht omhoog: dat zorgt dikwijls voor een niet zo flatterend kikkerperspectief. Gebruik je het toestel wanneer het op je bureau staat en je zelf neerzit, dan zal het nog wel meevallen. Maar rechtstaand bellen aan je keukeneiland terwijl de Echo Show voor je staat... dat is toch wel schrikken aan de andere kant van de lijn.

De 'drop in' functie om mee te kijken via de camera is creepy. Je kan ook de Echo Show opbellen, een bericht ernaar sturen of een bericht laten omroepen: 'kinderen, het eten is klaar?' © KVdS

Surveillance-camera

'Videomonitoring' vanop afstand is ook mogelijk. Via de Alexa-app kan je - mits je eerst de nodige toestemmingen gegeven hebt - op eender welk moment meekijken met de camera van de Echo Show. Op het scherm verschijnt dan wel een mededeling dat iemand aan het meekijken is, maar het blijft toch ook een beetje aanvoelen als een creepy functie die de deur openzet voor misbruik. Het mechanische klepje om de camera af te dekken is dus zeker geen overbodige luxe. Los van de eventuele morele bezwaren over deze meekijkmogelijkheid, trekken we de bruikbaarheid als camerabeveiliging ook in twijfel. Ik val wat in herhaling, maar door de vormgeving filmt de camera vooral van onder naar boven. Die vreemde hoek maakt dat je in de praktijk ook vooral het plafond filmt in plaats van de omgeving.

Conclusie

De Echo Show 8 'Internationale Versie' kost € 129,99. Amazon zegt zelf dat sommige skills en functies niet beschikbaar zijn, en onze praktijktest bevestigt dit alleen maar. Of toont eigenlijk dat het aanbod aan ondersteunde devices en software eerder schraal oogt. Voeg daar nog eens aan toe dat de Nederlandse taal niet beschikbaar is en er van enige lokale content nauwelijks sprake is, en we vragen ons toch echt oprecht af waarom je dit toestel zou kopen of verkiezen boven dat van de concurrentie (Google) dat quasi alle aangehaalde manco's ontbeert. Een soort van unique selling proposition - een functie die je nergens anders vindt - zou dit nog deels kunnen ondervangen, maar die hebben we toch niet ontdekt. Als je het toestel vooral wil gebruiken als fotokader en Bluetooth-speaker en géén nut ziet in andere functies, dan kan het misschien nog iets zijn.

Rest mij nog één vraag die ik aan Alexa wil stellen voor ik de stekker er uit trek: Alexa, why should I buy this device? 'Hmm, I don't know that', antwoordt de dame met een Brits accent. Pijnlijker wordt het niet.

Amazon kondigde eind november vorig jaar aan dat Belgen konden intekenen op een pre-order van de 'internationale versie' van de Echo Show 8. Anders gezegd betekent dat vooral dat er geen échte Belgische versie komt en dat je de Echo Show 8 in het Engels aanspreekt en dat je in het Engels - Brits of Amerikaans, as you wish - toegesproken wordt. Sinds eind januari is het toestel ook effectief leverbaar in ons land. We gingen er ruim anderhalve maand mee aan de slag.De Echo Show 8 kan je qua opzet en specificaties nog het best vergelijken met de beter bekende Nest Hub van Google. Het gaat dus om een HD-scherm met een ingebouwde speaker en een slimme assistent aan boord. In het geval van de Echo Show 8 is dat dan Alexa - in het Engels dus - tegenover de Google Assistant - wel in het Nederlands - bij de Nest Hub. De Echo Show 8 is bedoeld als een soort centraal bedieningspaneel voor de slimme apparaten in je huis (of kantoor), waarbij je met je stem de hulp van Alexa kan inroepen. Bepaald mooi vinden we het toestel niet echt: de Echo Show 8 oogt als een tablet die op een zwarte speaker geplakt is en in essentie is het dat ook gewoon. Maar afhankelijk van waar je hem plaatst - Keuken? Bureau? Bijzettafel? Dressoir? - kun je hem misschien wel wat laten blenden in je interieur. Het 8" HD-scherm oogt goed - voldoende levendig met een goede leesbaarheid - en de speaker voldoet wat ons betreft ook prima om spraak goed te verstaan. Ook muziek klinkt op zich zeker niet slecht, met toch wat bastonen die durven doorklinken: al valt de Echo Show 8 op dat vlak wel snel door de mand als je gaat vergelijken met de speakers van Bose en Sonos die we hier in huis hebben. Vergeleken met de eerste generatie van de Nest Hub komt de Echo Show 8 wel véél krachtiger uit de hoek.Voor de installatie heb je een Amazon-account nodig, net zoals je voor de Nest Hub een Google-account nodig hebben. Wie ooit al een Prime-abonnement afgesloten heeft of een bestelling bij een Amazon-website deed - Duitsland, Nederland, Frankrijk of zoals sinds dit jaar ook België - heeft allicht al zo'n account. Tijdens de installatie verbind je het toestel met je wifinetwerk en kies je ook de taal: Nederlands hoort daar dus niét bij en dat mogen we toch wel jammer vinden in tijden waarin AI ook perfect in het Nederlands werkt - zeker ook omdat rechtstreekse concurrent Google wel perfect in het Nederlands aanspreekbaar is. Achteraf de taal alsnog aanpassen kan trouwens perfect, mocht je het posh British achteraf toch willen aanpassen in Amerikaans Engels of in het Frans.Meteen na de installatie krijg je op het scherm de nodige suggesties om aan de slag te gaan. Een van de eerste suggesties die we krijgen is om muziek af te spelen (Try 'Alexa, play some music' leest het scherm). Alexa herkent het commando maar antwoordt quasi meteen met een uitleg dat je eerst een muziekservice moet installeren zoals Amazon Music. Een beetje tot mijn verbazing eindigt Alexa met de wel heel opdringerige 'Do you want me to start a free trial?'. Alexa, NO, roep ik snel.Even nadien een soortgelijke ervaring wanneer ik de suggestie volg om een aantal items op een shoppinglijst te zetten. Plotseling de vraag 'Do you want me to order that for you?' Alexa, NO, roep ik snel. In principe zou het zomaar kunnen dat een bestelling op Amazon zomaar de deur uitgaat, want ik weet dat mijn kredietkaart gekoppeld is aan mijn Amazon-account. Even later heb ik het toch maar geprobeerd om mijn shoppinglijst te bestellen. 'I can't shop in your country yet', luidde het antwoord.Die 'not yet' kwam ik helaas wel héél erg vaak tegen tijdens het testen. Alexa, show me nearby museums, levert een droog 'I can't lookup information in your region' op. Try 'Alexa, show me nearby Mexican restaurants', suggereert het Echo Show scherm me nu. Het antwoordt luidt opnieuw 'I can't lookup information in your region'. Oké, maar zitten we nu niet al redelijk in de essentie van wat een slimme assistant zou moeten kunnen? Alexa, show me the way to the nearest pub levert dan weer wel een antwoord op. Niet het antwoord dat ik verwacht - niet het dichtstbijzijnde café - maar tenminste een antwoord. Al klinkt het resultaat quasi onverstaanbaar: beeld je een Nederlandstalig cafénaam en een Nederlandstalige straat in die in het Brits voorgelezen wordt. Onderaan zie ik de suggestie om de routebeschrijving naar je telefoon te sturen. Alexa, send to my phone levert alweer een ontgoocheling op: 'Hmm, I don't know that'. En zo zou ik nog tal van voorbeelden kunnen geven die pijnlijk duidelijk maken dat er nauwelijks of eigenlijk geen lokale content is. De Trending Topics bijvoorbeeld die op het scherm verschijnen en zowat het nieuws van de dag moeten voorstellen zijn op een enkele uitzondering na vooral veel Brits (sport)nieuws: omdat ik de Britse taal gekozen heb? Het voelt allemaal wel heel buitenlands aan - het is dan ook de 'internationale versie' van het toestel - maar een minimum aan lokale content had toch niet misstaan. Nogmaals, we leven in nooit geziene AI-tijden: dat een 'slim' toestel dan niet eens in staat is om restaurants of musea in de buurt op te zoeken voelt dan wel heel erg dom aan.Maar ik geef niet op: ik ga verder op zoek naar redenen waarom ik het toestel zou kopen. Een aantal instellingen kan je rechtstreeks op de Echo Show regelen, maar voor extra configuratie moet je al snel je toevlucht nemen tot de Alexa-app. Dat heb ik trouwens meteen gedaan om thuis- en werklocaties bijvoorbeeld in te geven. Zo kan je dan vragen hoeveel de actuele reistijd naar je kantoor bedraagt. Dat lukt dan ook zowaar. Try 'Alexa, send to my phone' verschijnt op het scherm onder de mededeling dat het momenteel 38 minuten duurt om naar de Raketstraat 50 in Evere - het kantoor van Data News - te rijden. Een beetje zoals ik ondertussen al verwacht had: 'Hmm, I don't know that' als antwoord. Alexa, show me the map of show me the route resulteert in een 'Sorry, I don't know that one'. En om het nog wat erger te maken: Google denkt dat hetzelfde ritje eerder 55 minuten zal duren. Een blik op de website van het Verkeerscentrum leert me dat een ongeval op de E40 lelijk in de weg zit, waardoor ik ook eerder geneigd ben om de voorspelling van Google te geloven. Hoe lang het dan met het openbaar vervoer duurt probeer ik nog? 'I'm sorry, transit routing isn't supported right now'. Ik ben niet verbaasd. De Nest Hub in huis antwoordt trouwens netjes in het Nederlands dat het met het openbaar vervoer welgeteld 1u40 minuten duurt. Dat klopt helaas wel.Standaard roteert op het scherm van de Echo Show 8 een reeks foto's: je kiest zelf uit welke categorie je er wil: Seasonal, Nature of Travel bijvoorbeeld. Je kan ook je eigen foto's weergeven via Amazon Photos: je hebt recht op 5 GB gratis cloudopslag. De foto's breng je over van je smartphone naar de cloud via de Amazon photos app. Je kan manueel foto's uploaden of automatisch als backup van elke foto die je neemt, maar dan ga je al snel op de limiet van 5 GB opslag botsen. Eenmaal je de app geïnstalleerd hebt, is het kinderspel om foto's over te brengen. Op zich kan je de Echo Show zo ook prima als fotokader gebruiken: 'Photo Frame' is ook een aparte knop in de instellingen. Zo schakel je alle suggesties en content uit, en worden ook enkel jouw foto's getoond met vermelding van de datum waarop ze genomen zijn. Geen slechte optie dit, want van de andere content moet je het toch niet hebben: dat had je al door als je tot hier in de review geraakt bent.Nog wat goed nieuws: via de Alexa-app kan je als je dat wil een andere streamingdienst dan Amazon Music instellen zoals Spotify of TuneIn. Maar voor zover we kunnen zien is het dat helaas ook zowat? De lijst met mogelijke extra streaming music services blijft leeg. Wanneer we Echo Show vragen om Deezer te linken, krijgen we als antwoord dat we de juiste Amazon-skill moeten toevoegen waarna een melding met de instructies openfloept op de smartphone. Even doorklikken brengt dan toch weer ontgoocheling: 'En raison de restrictions géographiques, vous ne pouvez pas activer cette Skill', lezen we - inderdaad, in het Frans dus - in de Alexa-app die verder volledig in het Engels ingesteld staat. Van Tidal, Pandora, Qobuz of YouTube Music is geen spoor terug te vinden. Wil je aan de Echo Show dus met je stem vragen om het uitstekende The Car van Arctic Monkeys af te spelen of het eveneens warm aanbevolen nieuwe album van dEUS? Dan kan dat enkel als je een betalende Spotify-account hebt.Maar wat wél positief is, is dat de Echo Show 8 ook Bluetooth aan boord heeft. Koppel je dus bijvoorbeeld op die manier je smartphone, dan kan je wel perfect het Amazon-toestel als Bluetooth-speaker gebruiken en eigenlijk eender welke muziekbron op je gsm laten horen. Albumillustraties e.d. komen dan helaas niet door op het scherm als je bijvoorbeeld muziek afspeelt in de Deezer-app.Over muziek gesproken. De Alexa-app komt mij fier als een gieter melden dat het een Sonos-speaker in huis gevonden heeft. Dat klopt. 'Your Sonos Speaker is compatible with Alexa' lees ik waarna ik klik op 'Connect your Speaker'. Ik klik door op de instructies tot in in de skill-store van Amazon beland. En ja hoor, daar gaan we weer: 'En raison de restrictions géographiques, vous ne pouvez pas activer cette Skill'. Ontgoocheld over zoveel ontgoochelingen begin ik toch wat te twijfelen of ik iets verkeerd doe. Hallo Amazon? 'Ja, de Sonos-skill is niet beschikbaar in België', klinkt het wel degelijk. Bizar, want in andere landen werkt het dus wel gewoon prima. En hallo Amazon, hoe zit dat nu met die mengelmoes van Frans en Engels in de Alexa-app? 'De Alexa-app gebruikt een combinatie van je locatie, taalinstellingen en de Amazon-marketplace om te bepalen welke taal gebruikt wordt. Op basis van de specifieke functie die een klant zoekt of gebruikt kan je daardoor een andere taal te zien krijgen'. Oké dan.Wat wél gewoon ontdekt werd en toegevoegd raakten zijn onder meer de slimme Hue-lampen in huis (weliswaar met Franstalige omschrijvingen erbij) en een ventilator van Dyson. Enkele slimme Tapo-stekkers van TP-Link kreeg ik dan weer niet toegevoegd, hoewel die in principe compatibel zouden zijn. En voor mijn slimme thermostaat van Netatmo bots ik weer op de geografische beperking. 'Bepaalde skills en functies van Alexa zijn mogelijk niet in alle landen en talen beschikbaar', vat Amazon dat in een persbericht samen. In de praktijk lijkt het vooral het omgekeerde: in ons land moet je geluk hebben dat je devices ondersteund worden.De combinatie scherm en speaker laat in principe ook video toe, en hoera: dat is ook mogelijk. Het eigen Prime Video aanbod is uiteraard toegankelijk, maar ook Netflix. Een aflevering van je favoriete serie meepikken terwijl je aan het koken bent - ik geef maar een suggestie - dat kan en werkt ook perfect. Andere diensten als Youtube en Tiktok worden 'half' ondersteund. Waarmee ik bedoel dat ze niet helemaal geïntegreerd zijn, maar dat je wel hun browserversie kan openen op de Echo Show. Een omweg dus, en niet altijd even handig.Bovenaan de Echo Show 8 zitten vinden we drie knoppen om het volume te regelen (mute, volume up en down) en een mechanische schakelaar om de ingebouwde camera al dan niet te verbergen achter een klepje. 'Een krachtige 13-megapixel groothoekcamera voor optimaal digitaal pannen en zoomen tijdens videogesprekken', lezen we daarover in het persbericht en dat wilden we uiteraard zeer graag testen. Reken alvast niet op ondersteuning van Microsoft Teams of Zoom. In het geval van Zoom vinden we wel instructies. Ligt het dan toch aan ons, hallo Amazon? 'Zoom-videocalls zijn op dit moment enkel in de Verenigde Staten ondersteund', luidt het antwoord. Toch een beetje vreemd aangezien Amazon in het persbericht net benadrukt dat de camera zich uitstekend leent tot videogesprekken en over een intelligente pan/zoom-functie beschikt.Na wat uitzoekwerk blijkt dat het dus - althans in ons land - bij mijn weten enkel via Alexa zelf. Je kan bellen naar iedereen die 'een' Alexa-device heeft waaronder ook smartphones met een Alexa-app. In de praktijk bleken dat in mijn contactenlijst slechts een tiental te zijn. Dat videobellen werkt uiteindelijk wel relatief goed. De beeldkwaliteit is goed en de 'autoframing' die zorgt dat je altijd goed in beeld blijft werkt op zich wel maar is minder spectaculair dan het klinkt. In principe kan je ook met meerdere personen tegelijk videobellen, maar dat hebben we niet getest.Los van de beperkte software-ondersteuning voor videobellen - nee, Whatsapp of Skype werkt ook niet - is er ook een fundamenteel probleem met het toestel zelf. Door de vormgeving 'kijkt' de camera licht omhoog: dat zorgt dikwijls voor een niet zo flatterend kikkerperspectief. Gebruik je het toestel wanneer het op je bureau staat en je zelf neerzit, dan zal het nog wel meevallen. Maar rechtstaand bellen aan je keukeneiland terwijl de Echo Show voor je staat... dat is toch wel schrikken aan de andere kant van de lijn.'Videomonitoring' vanop afstand is ook mogelijk. Via de Alexa-app kan je - mits je eerst de nodige toestemmingen gegeven hebt - op eender welk moment meekijken met de camera van de Echo Show. Op het scherm verschijnt dan wel een mededeling dat iemand aan het meekijken is, maar het blijft toch ook een beetje aanvoelen als een creepy functie die de deur openzet voor misbruik. Het mechanische klepje om de camera af te dekken is dus zeker geen overbodige luxe. Los van de eventuele morele bezwaren over deze meekijkmogelijkheid, trekken we de bruikbaarheid als camerabeveiliging ook in twijfel. Ik val wat in herhaling, maar door de vormgeving filmt de camera vooral van onder naar boven. Die vreemde hoek maakt dat je in de praktijk ook vooral het plafond filmt in plaats van de omgeving.De Echo Show 8 'Internationale Versie' kost € 129,99. Amazon zegt zelf dat sommige skills en functies niet beschikbaar zijn, en onze praktijktest bevestigt dit alleen maar. Of toont eigenlijk dat het aanbod aan ondersteunde devices en software eerder schraal oogt. Voeg daar nog eens aan toe dat de Nederlandse taal niet beschikbaar is en er van enige lokale content nauwelijks sprake is, en we vragen ons toch echt oprecht af waarom je dit toestel zou kopen of verkiezen boven dat van de concurrentie (Google) dat quasi alle aangehaalde manco's ontbeert. Een soort van unique selling proposition - een functie die je nergens anders vindt - zou dit nog deels kunnen ondervangen, maar die hebben we toch niet ontdekt. Als je het toestel vooral wil gebruiken als fotokader en Bluetooth-speaker en géén nut ziet in andere functies, dan kan het misschien nog iets zijn.Rest mij nog één vraag die ik aan Alexa wil stellen voor ik de stekker er uit trek: Alexa, why should I buy this device? 'Hmm, I don't know that', antwoordt de dame met een Brits accent. Pijnlijker wordt het niet.