Belgische telco's willen strengere regels voor Google en Facebook

U moest eens weten wat de grote telecomoperatoren allemaal voor u, uw bedrijf en uw overheid doen. De digitale revolutie wordt mee getrokken en ondersteund door uw vaste en mobiele internetprovider en daarom pompen ze honderden miljoenen in de upgrade van hun netwerken. Vandaag voor 4G en 4,5G, zeer binnenkort voor 5G en een glasvezelnetwerk met gigabitsnelheden.

Dat is in een notendop de toon van de persconferentie die Agoria samen met Brutele, Colt, Eurofiber, Nethys, Orange, Proximus en Telenet/Base organiseerde. Geen onterechte opmerking, maar wel met een duidelijke boodschap: voor wat hoort wat. Al is dit geen betoog om prijzen te verhogen.

4G en 5G in Brussel

Zo wijzen de telecomspelers er op dat de 4G-dekking tegenover 2012 drastisch is toegenomen nu de Brusselse stralingsnormen versoepeld zijn, waardoor ons land vandaag een (buitenshuis) dekkingsgraad van bijna 100 procent heeft. Maar voor 5G zijn de Brusselse normen nog steeds te streng. 5G heeft voor sommige aspecten immers veel meer antennes nodig waardoor de stralingsnormen sneller overschreden worden.

Iedereen dezelfde regels, ook voor Facebook

Maar vooral de zogenaamde over-the-top-spelers (OTT) zoals Facebook/Whatsapp, Google, Amazon, Microsoft en Apple liggen de telecomsector dwars. Zij bieden vandaag (video)gesprekken en berichtendiensten aan die concurreren met de Belgische telecomaanbieders. Maar ze hoeven zich niet aan de Belgische spelregels te houden.

Denk daarbij onder meer aan het verplicht bereikbaar maken van het noodnummer 112. Maar ook aan interoperabiliteit naar andere netwerken. Of anders gezegd: een handvol technologiebedrijven uit Californië (en stilaan ook Azië) verdienen hier geld, maar ze hoeven niet dezelfde regels te volgen. Die regels kosten Belgische operatoren bovendien veel geld.

Dominique Leroy, ceo van Proximus benadrukt dat ze vooral een gelijke behandeling willen. "Het gaat om een level playing field. Voor ons geen probleem als niemand wordt gereguleerd. Maar wat ons stoort is dat de grote spelers in het digitale landschap vooral uit de VS of Azië komen, maar in Europa zie je geen enkele speler die er uitspringt. Dan moet je je afvragen onder welke voorwaarden ze daar bloeien."

Leroy nuanceert, maar windt er geen doekjes om: "De fragmentatie in 28 Europese landen zal zeker meespelen. Maar ook de regulering kan beperkend werken. Wij mogen niet eender wat doen met klantendata, we moeten interoperabiliteit bieden, toegang geven aan de ordediensten (legal intercept)... Whatsapp hoeft dat niet te doen."

"We vragen vooral gelijke regels. We pleiten al langer voor minder regulering. Maar als er dan toch regels zijn, dan liefst dezelfde voor alle spelers zodat iedereen gelijk is in de digitale wereld."

"Vooral Google & Amazon verdienen aan 4G"

Ze wordt daarin bijgetreden door Telenet-ceo John Porter. "We hebben vandaag een betere LTE+ infrastructuur per capita dan de meeste landen. Maar de slechte combinatie van regulering en de snelheid van globale innovatie zorgt er voor dat vandaag vooral Google, Amazon, Facebook en de rest aan 4G verdienen."

De oproep van de operatoren is voor alle duidelijkheid geen aanval op netneutraliteit. "De diensten van de grote technologiespelers zitten op de infrastructuur van lokale operatoren zonder dat we dat monetariseren. Maar dat is niet het onderwerp van vandaag," zegt Jos Donvil van Nethys/Voo.

"We vragen vooral een regulerend kader dat stimulerend, leefbaar en voorspelbaar is. We hebben vandaag een leidende positie in Europa en het is belangrijk om die positie te houden." Donvil wijst onder meer op de inspanningen van zijn bedrijf om vandaag zogenaamde 'zones blanc' te coveren. Dat zijn regio's in Wallonië waar je met een vaste internetverbinding geen 30 Mbps haalt.

Stil aan de overkant

Hallo Facebook? Google? Microsoft? Minister De Croo? Data News nam vandaag ook contact op met de partijen die door de telecomspelers geviseerd worden. Maar daar bleef het, op één partij na, stil.

"Microsoft staat uiteraard open voor gesprekken met de verschillende overheden en regulatoren. Daarnaast hopen we dat het Europees wetboek voor elektronische communicatie, dat binnenkort gefinaliseerd wordt, de nodige duidelijkheid zal scheppen in dit gebied." Aldus een verklaring die Microsoft ons toezond.

Bij Google wenst men niet te reageren. De Beneluxwoordvoerder van Facebook laat weten dat het bedrijf (nog) niets kan meedelen. Ook het kabinet van telecomminister Alexander De Croo, dat in tegenstelling tot bovenstaande spelers wel op voorhand op de hoogte was van de oproep, blijft het vandaag stil.