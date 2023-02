Italië doet onderzoek naar Meta vanwege mogelijke belastingontduiking in dat land. Aanklagers in de stad Milaan vermoeden dat Meta, dat naast Facebook ook het bedrijf achter WhatsApp en Instagram is, tussen 2015 en 2021 zo'n 870 miljoen euro aan btw-heffingen niet heeft betaald.

Dit meldt het Italiaanse persbureau Ansa op basis van anonieme bronnen. Het onderzoek zou zijn ingesteld op verzoek van Europese aanklagers. Het Openbaar Ministerie in Milaan heeft daarbij de leiding.

Meta ontkent iets fout te hebben gedaan. 'We nemen onze belastingplicht serieus en betalen in alle landen alle belastingen die we verschuldigd zijn', stelt het socialemediabedrijf. Maar Meta zegt ook 'het sterk oneens te zijn dat voor digitale diensten btw verschuldigd zou moeten zijn'. Wel zegt de onderneming volledige medewerking te willen verlenen aan het onderzoek.

De zaak rond Meta is de zoveelste van de Italiaanse justitie tegen grote bedrijven. In 2019 gingen de Italianen achter Netflix aan toen dat bedrijf een belastingaangifte niet deed. In hetzelfde jaar schikte luxeconcern Kering een zaak over niet betaalde belastingen van modemerk Gucci voor 1,25 miljard euro.

