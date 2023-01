Serviceprovider Circet hoopt met de overname sneller glasvezel en 4G- en 5G-netwerken te kunnen uitrollen.

GRITT Projects werkt al twintig jaar aan de uitrol van mobiele netwerken en glasvezelnetwerken. Circet kent u als een dienstverlener die telecominfrastructuur bouwt en bijvoorbeeld als een van de onderaannemers die voor Fiberklaar glasvezelnetwerken in België uitrolt. Bedoeling van de overname is om de capaciteit voor die uitrol te vergroten.

'Met de overname van GRITT Projects zullen we onze klanten nog beter ondersteunen in de omschakeling naar 5G en de volledige end-to-end uitrol van glasvezelinfrastructuur. Die expertise hadden we zelf al in huis, maar deze uitbreiding is cruciaal om de gezamenlijke ambities van onze klanten waar te maken', aldus Bavo De Cock, CEO van Circet Benelux in een persbericht.

Het gaat overigens hard voor de Circet groep in het algemeen. Het moederbedrijf nam deze week ook QubeGB over, een Britse infrastructuurbouwer voor telecomnetwerken. Bedoeling is ook in dat land de uitrol van glasvezel tot aan de voordeur te versnellen.

