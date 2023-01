Google gaat een aantal van zijn diensten en producten aanpassen om Europese consumenten meer transparantie en duidelijkere informatie over prijzen en contracten te bieden. Dat heeft de Europese Commissie aangekondigd.

Zo belooft Google de consumenten die surfen op Google Flights en Google Hotels duidelijk te maken of ze rechtstreeks een contract zouden sluiten met Google dan wel of de zoekmachine enkel als tussenpersoon optreedt. Google zal ook verduidelijken welke prijs als referentie wordt gebruikt bij kortingen en dat beoordelingen op Google Hotels niet gecontroleerd worden.

Voor Google Play Store en Google Store neemt Google zich voor duidelijke precontractuele informatie te verstrekken over leveringskosten, herroepingsrecht en de beschikbaarheid van reparatie- of vervangingsopties. In die online winkels zal ook informatie over het bedrijf en rechtstreekse contactmogelijkheden gegeven worden.

De aanpassingen zijn het resultaat van een dialoog die het Samenwerkingsnetwerk voor consumentenbescherming (CPC), gecoördineerd door de Commissie en geleid door de Nederlandse en Belgische autoriteiten, in 2021 met Google had aangeknoopt. Het CPC en de nationale diensten zullen ook toezien op de naleving ervan.

Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders bestempelt de toezeggingen van Google als 'een stap voorwaarts'. Hij roept de Amerikaanse multinational op om de verordening over geoblocking volledig na te leven en 'ervoor te zorgen dat consumenten overal in de EU dezelfde rechten kunnen genieten en toegang hebben tot dezelfde inhoud'.

Zo belooft Google de consumenten die surfen op Google Flights en Google Hotels duidelijk te maken of ze rechtstreeks een contract zouden sluiten met Google dan wel of de zoekmachine enkel als tussenpersoon optreedt. Google zal ook verduidelijken welke prijs als referentie wordt gebruikt bij kortingen en dat beoordelingen op Google Hotels niet gecontroleerd worden.Voor Google Play Store en Google Store neemt Google zich voor duidelijke precontractuele informatie te verstrekken over leveringskosten, herroepingsrecht en de beschikbaarheid van reparatie- of vervangingsopties. In die online winkels zal ook informatie over het bedrijf en rechtstreekse contactmogelijkheden gegeven worden.De aanpassingen zijn het resultaat van een dialoog die het Samenwerkingsnetwerk voor consumentenbescherming (CPC), gecoördineerd door de Commissie en geleid door de Nederlandse en Belgische autoriteiten, in 2021 met Google had aangeknoopt. Het CPC en de nationale diensten zullen ook toezien op de naleving ervan.Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders bestempelt de toezeggingen van Google als 'een stap voorwaarts'. Hij roept de Amerikaanse multinational op om de verordening over geoblocking volledig na te leven en 'ervoor te zorgen dat consumenten overal in de EU dezelfde rechten kunnen genieten en toegang hebben tot dezelfde inhoud'.