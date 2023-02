Het Mechelse bedrijf Spectricity gaat samenwerken met het Zuid-Koreaanse Namuga, een producent van cameramodules voor smartphones die onder meer aan Samsung levert.

Spectricity werd in 2018 opgericht als spin-off van onderzoekscentrum imec en heeft zijn eerste product klaar: de spectrale beeldsensor S1. De technologie lost volgens het bedrijf de tekortkomingen in kleurgetrouwheid op waarmee de sensors in smartphones vandaag kampen.

'In bepaalde smartphones zitten al spectrale sensoren om de witbalans te meten, maar ze registreren een gemiddelde terwijl wij in elk punt van de ruimte de witbalans kunnen meten. Daarmee maken we een wezenlijk verschil', licht technisch directeur Jonathan Borremans toe.

Nu kondigt het bedrijf een partnerschap aan met het Zuid-Koreaanse Namuga, dat op grote schaal cameramodules produceert. Spectricity-CEO Vincent Mouret verwacht dat de eerste smartphones met de Belgische sensor al volgend jaar op de markt zullen komen.

Namuga levert onder meer aan Samsung, een van de grootste smartphonemakers ter wereld. Het is mogelijk dat de sensor van Spectricity in hun toestellen terechtkomt, maar daar kan het bedrijf nog niet op vooruitlopen.

Meer over de technologie van Spectricity kan je bekijken in onderstaande video.

