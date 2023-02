Microsoft topman Brad Smith was in Brussel om de Europese Commissie ervan te overtuigen de overname van computerspelontwikkelaar en -uitgever Activision Blizzard goed te keuren. Hij had meerdere deals bij om zijn argumenten kracht bij te zetten.

Iets meer dan een jaar geleden kondigde Microsoft aan dat het Activision Blizzard zou kopen voor 68,7 miljard dollar. Het is meteen de grootste overname in de geschiedenis van Microsoft, en met de deal zou de techgigant een van de grootste game-uitgeverijen ter wereld overnemen. Activision Blizzard King (ABK) heeft onder meer de populaire spellen 'Call of Duty' en 'Overwatch' in de stal, alsook 'Candy Crush' en een reeks andere erg succesvolle mobiele spellen.

Gezien Microsoft ook een eigen gameplatform uitbaat met de Xbox spelconsole, en een eigen streamingdienst voor games (Xbox Cloud), wordt de overname al van bij de aankondiging met argusogen gevolgd door regulatoren wereldwijd. Onder andere de Europese Commissie toonde zich bezorgd over de mogelijkheid dat de concurrentie in de gamingsector hiermee stevig kan worden ingeperkt. De Commissie heeft daarom een onderzoek gestart, dat tegen 11 april afgerond zou zijn.

In een gesprek achter gesloten deuren kwam Brad Smith, Vice Chair en President bij Microsoft, daarom de Commissie toespreken. Ook vertegenwoordigers van onder meer Google en Sony werden vandaag gehoord. Sony is een van de grootste tegenstanders van de overname, omdat het bedrijf, dat de PlayStation spelconsoles uitgeeft, vreest dat het in de toekomst enkele belangrijke spellen kan mislopen. Microsoft zou bijvoorbeeld kunnen beslissen om een populair spel niet op PlayStation uit te brengen. Niks van aan, zo zegt Brad Smith op een persconferentie in Brussel waar Data News bij was. 'We gaan niet zoveel geld uitgeven om titels als Call of Duty moeilijker bereikbaar te maken', aldus Smith. 'Daar gaan we geld aan inschieten. We willen die overname net gebruiken om meer games naar meer mensen te brengen.'

Het argument van Microsoft is dat het games net openstelt op verschillende platformen. Om dat argument kracht bij te zetten, toont Smith de deals die hij met andere diensten heeft afgesloten. Microsoft heeft onder meer afspraken gemaakt met Nintendo om tien jaar lang Xbox-spellen naar de Switch-spelconsole te brengen. In het geval dat de overname van Activision Blizzard King doorgaat, komen daar ook een reeks ABK-games bij, waaronder vermoedelijk games als 'Call of Duty'. Een deal met Sony werd in december voorgesteld, maar de Japanse techgigant houdt de boot voorlopig af.

Opvallend is dat Microsoft dinsdag ook met Nvidia een overeenkomst heeft gesloten. Dat bedrijf, dat vooral gekend is om zijn grafische kaarten, is op vlak van cloud gaming een concurrent van Microsofts game streamingdienst. 'Vanaf vandaag gaat Microsoft zijn Xbox games naar de Nvidia Geforce Now cloud streamingdienst brengen. Als de overname wordt goedgekeurd, komen ook de titles van ABK naar de streamingdienst. Zo bieden we het hoofd aan een reeks vragen die regulatoren hebben', aldus Brad Smith.

Hoe breed is de gamingmarkt

Het argument dat Microsoft de Commissie voorlegt is onder meer dat de Xbox minder goed verkoopt dan PlayStation. In Europa zijn zo'n tachtig procent van de zware 'next gen' spelconsoles die verkocht worden van Sony, versus 20% Xbox. Dat doet vermoeden dat Microsoft hier de kleine speler is, maar die statistieken houden geen rekening met andere consoles, zoals Nintendo Switch, noch met pc-gaming, cloud streaming of mobile games. En laat de overname van ABK een techgigant als Microsoft nu net meer controle bieden over content voor platformen als streamingdiensten en pc's, platformen waar Sony niet meteen een vinger in de pap heeft.

Vraag is dus of Microsoft met deze argumenten gehoor gaat vinden. Met andere woorden, zal de Europese Commissie kijken naar de specifieke markt van next gen consoles, of naar een bredere gamingmarkt met verschillende platformen. De hoorzitting dinsdag volgt alvast twee weken nadat de Britse mededingingswaakhond CMA de voorlopige conclusies van zijn diepgaand onderzoek bekendmaakte. Die regulator oordeelde dat de overname kan leiden tot hogere prijzen en minder aanbod voor Britse gamers. In december was de Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC al een juridische procedure gestart om de deal te blokkeren. 'Ik ben wel optimistisch,' zegt Smith in Brussel. 'We hebben getoond dat we bereid zijn afspraken en aanpassingen te maken.'

Iets meer dan een jaar geleden kondigde Microsoft aan dat het Activision Blizzard zou kopen voor 68,7 miljard dollar. Het is meteen de grootste overname in de geschiedenis van Microsoft, en met de deal zou de techgigant een van de grootste game-uitgeverijen ter wereld overnemen. Activision Blizzard King (ABK) heeft onder meer de populaire spellen 'Call of Duty' en 'Overwatch' in de stal, alsook 'Candy Crush' en een reeks andere erg succesvolle mobiele spellen. Gezien Microsoft ook een eigen gameplatform uitbaat met de Xbox spelconsole, en een eigen streamingdienst voor games (Xbox Cloud), wordt de overname al van bij de aankondiging met argusogen gevolgd door regulatoren wereldwijd. Onder andere de Europese Commissie toonde zich bezorgd over de mogelijkheid dat de concurrentie in de gamingsector hiermee stevig kan worden ingeperkt. De Commissie heeft daarom een onderzoek gestart, dat tegen 11 april afgerond zou zijn. In een gesprek achter gesloten deuren kwam Brad Smith, Vice Chair en President bij Microsoft, daarom de Commissie toespreken. Ook vertegenwoordigers van onder meer Google en Sony werden vandaag gehoord. Sony is een van de grootste tegenstanders van de overname, omdat het bedrijf, dat de PlayStation spelconsoles uitgeeft, vreest dat het in de toekomst enkele belangrijke spellen kan mislopen. Microsoft zou bijvoorbeeld kunnen beslissen om een populair spel niet op PlayStation uit te brengen. Niks van aan, zo zegt Brad Smith op een persconferentie in Brussel waar Data News bij was. 'We gaan niet zoveel geld uitgeven om titels als Call of Duty moeilijker bereikbaar te maken', aldus Smith. 'Daar gaan we geld aan inschieten. We willen die overname net gebruiken om meer games naar meer mensen te brengen.'Het argument van Microsoft is dat het games net openstelt op verschillende platformen. Om dat argument kracht bij te zetten, toont Smith de deals die hij met andere diensten heeft afgesloten. Microsoft heeft onder meer afspraken gemaakt met Nintendo om tien jaar lang Xbox-spellen naar de Switch-spelconsole te brengen. In het geval dat de overname van Activision Blizzard King doorgaat, komen daar ook een reeks ABK-games bij, waaronder vermoedelijk games als 'Call of Duty'. Een deal met Sony werd in december voorgesteld, maar de Japanse techgigant houdt de boot voorlopig af. Opvallend is dat Microsoft dinsdag ook met Nvidia een overeenkomst heeft gesloten. Dat bedrijf, dat vooral gekend is om zijn grafische kaarten, is op vlak van cloud gaming een concurrent van Microsofts game streamingdienst. 'Vanaf vandaag gaat Microsoft zijn Xbox games naar de Nvidia Geforce Now cloud streamingdienst brengen. Als de overname wordt goedgekeurd, komen ook de titles van ABK naar de streamingdienst. Zo bieden we het hoofd aan een reeks vragen die regulatoren hebben', aldus Brad Smith. Het argument dat Microsoft de Commissie voorlegt is onder meer dat de Xbox minder goed verkoopt dan PlayStation. In Europa zijn zo'n tachtig procent van de zware 'next gen' spelconsoles die verkocht worden van Sony, versus 20% Xbox. Dat doet vermoeden dat Microsoft hier de kleine speler is, maar die statistieken houden geen rekening met andere consoles, zoals Nintendo Switch, noch met pc-gaming, cloud streaming of mobile games. En laat de overname van ABK een techgigant als Microsoft nu net meer controle bieden over content voor platformen als streamingdiensten en pc's, platformen waar Sony niet meteen een vinger in de pap heeft.Vraag is dus of Microsoft met deze argumenten gehoor gaat vinden. Met andere woorden, zal de Europese Commissie kijken naar de specifieke markt van next gen consoles, of naar een bredere gamingmarkt met verschillende platformen. De hoorzitting dinsdag volgt alvast twee weken nadat de Britse mededingingswaakhond CMA de voorlopige conclusies van zijn diepgaand onderzoek bekendmaakte. Die regulator oordeelde dat de overname kan leiden tot hogere prijzen en minder aanbod voor Britse gamers. In december was de Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC al een juridische procedure gestart om de deal te blokkeren. 'Ik ben wel optimistisch,' zegt Smith in Brussel. 'We hebben getoond dat we bereid zijn afspraken en aanpassingen te maken.'