Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft een 25-jarige in verdenking gesteld. De man zou gegevens van tientallen miljoenen mensen hebben verhandeld.

De man, uit de Nederlandse stad Almere, werd in november vorig jaar al aangehouden, maar het nieuws werd nu pas openbaar gemaakt. De verdachte zou gestolen data van tientallen miljoenen mensen in verschillende landen ter wereld hebben gestolen en verkocht op cybercrime forums.

In de praktijk wordt hij verdacht van witwassen en het overtreden van verschillende wetten rond data privacy en computervredebreuk. Hij zou onder meer phishing software en verschillende tools voor hacking in huis hebben, en cryptobetalingen met een waarde van 450.000 euro hebben uitgevoerd, vermoedelijk zijn inkomsten uit het verhandelen van de gestolen data. Het onderzoek, bij de politie van Amsterdam, loopt nog.

De gegevens die hij verhandelde lijken niet meteen financieel van aard, maar het zou onder meer gaan om data uit medische dossiers van inwoners van verschillende landen, waaronder Oostenrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Thailand, Colombia en China. Het was de Oostenrijkse federale politie die de man eerst op het spoor kwam.

De man, uit de Nederlandse stad Almere, werd in november vorig jaar al aangehouden, maar het nieuws werd nu pas openbaar gemaakt. De verdachte zou gestolen data van tientallen miljoenen mensen in verschillende landen ter wereld hebben gestolen en verkocht op cybercrime forums. In de praktijk wordt hij verdacht van witwassen en het overtreden van verschillende wetten rond data privacy en computervredebreuk. Hij zou onder meer phishing software en verschillende tools voor hacking in huis hebben, en cryptobetalingen met een waarde van 450.000 euro hebben uitgevoerd, vermoedelijk zijn inkomsten uit het verhandelen van de gestolen data. Het onderzoek, bij de politie van Amsterdam, loopt nog. De gegevens die hij verhandelde lijken niet meteen financieel van aard, maar het zou onder meer gaan om data uit medische dossiers van inwoners van verschillende landen, waaronder Oostenrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Thailand, Colombia en China. Het was de Oostenrijkse federale politie die de man eerst op het spoor kwam.