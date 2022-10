René Branders, voorzitter van technologiefederatie Agoria en tevens CEO van FIB Belgium, wordt op 1 april 2023 de nieuwe voorzitter van het Belgisch Verbond van Ondernemingen (VBO). Agoria gaat de komende tijd op zoek naar een opvolger.

'René is de bruggenbouwer die we in deze onzekere tijden nodig hebben', zegt Bart Steukers, CEO van Agoria. Hij prijst zich gelukkig dat er met Branders een ondernemer aan het hoofd komt van het Verbond van Belgische Ondernemingen die 'de bekommernissen van onze technologische industrie door en door kent'. 'We verliezen met hem een sterke voorzitter, maar winnen een luide stem voor onze industrie', aldus nog Steukers.

Verschillende mandaten

René Branders is CEO van FIB Belgium, een speler uit het Waals-Brabantse Tubeke op het gebied van industriële ovens voor de staalindustrie. De ondernemer werd doorheen de jaren aangezocht om verschillende mandaten op te nemen. Als voorzitter van zowel Sirris, het onderzoekscentrum van de Belgische technologische industrie, als Agoria stond hij mee aan de wieg van de industriële community Agoria-Sirris, dat een combinatie van expertise biedt om Belgische technologiebedrijven door de digitale en groene transitie te loodsen.

