Techbedrijf Sony heeft het eerdere productiedoel voor de nieuwste virtual reality-headset voor de PlayStation-gameconsole flink naar beneden moeten bijstellen, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Volgens hen komt dat door tegenvallende bestellingen in de voorverkoop.

Sony wilde eerder 2 miljoen headsets klaar hebben voor de lancering van de PlayStation VR2-headset, die gepland staat voor 22 februari. De nieuwe virtual reality headset is geschikt voor Sony's meest recent verschenen gameconsole, de PlayStation 5. Nu is het plan om tussen april en maart ongeveer 1,5 miljoen headsets te verschepen. Wel kan dat aantal nog worden aangepast als de vraag naar de apparaten verandert.

De bronnen melden dat Sony een leverancier zou hebben verteld dat hij rekening moet houden met minder bestellingen voor beeldschermen in de bril. Sony begon in november met het accepteren van pre-orders voor de PlayStation VR2. De headset gaat in de Verenigde Staten 549 dollar kosten, omgerekend ruim 500 euro. Op de Belgische website van PlayStation wordt de bril aangeboden voor 599,99 euro. Analisten denken dat de hoge prijs de belangstelling voor de headset afremt, ook omdat de bril enkel op de PlayStation 5 werkt en niet op andere consoles.

De PlayStation 5 is al sinds eind 2020 uit, maar worstelde lang met logistieke problemen, waardoor de toestellen moeilijk te krijgen waren. Dat probleem zou ondertussen opgelost moeten zijn. Sony zegt het nieuwe jaar alvast te starten met een degelijke voorraad van de spelconsoles.

