Data komen in alle geuren en maten. Als je hen wil visualiseren, dan leg je je dus best toe op één specifieke soort. De Vlaams-Brabantse start-up Nazka specialiseerde zich in het weergeven van geografische datasets en vond zich zo een uniek hoekje in de sector.

Ze bewegen zich op het snijvlak tussen ingenieursmaterie en web development, en zo stelden ze dan ook hun team samen. Nazka wil immers vooral iets kunnen doen met de grote maatschappelijk relevante kwesties op het vlak van geografische data. 'Onze drukst bezochte kaart is onze Global Wind Atlas', vertelt co-founder Ides Bauwens. 'Die geeft je een beeld hoe hard het overal ter wereld waait; erg nuttig voor wie bijvoorbeeld wil weten waar het interessant is om een windmolenpark te bouwen.'

Hij geeft het voorbeeld met tegenzin, want Bauwens wil Nazka niet te snel vastpinnen op één gebruik. 'Alles met geografische data is een mogelijke use case', zegt hij. 'Dat kan net zo goed gaan om mobiliteit, gezondheid, ga zo maar door. We kunnen al die data binnenhalen in onze webapplicatie, en vervolgens handig visualiseren in een interactieve kaart.'

Maatwerk

En vergelijk dat alsjeblief niet met een Google Maps-uitrol, benadrukt mede-founder Han Tambuyzer. 'Het gaat bij ons om veel complexere zaken. Die Wind Atlas steunt bijvoorbeeld op twintig jaar data; dat is gigantisch veel. En de mogelijkheden met onze kaarten zijn ook veel groter. Maar dat wil wel zeggen dat onze oplossing maatwerk is, die telkens op het lijf van de klant wordt opgesteld. We hebben een robuust mapframe ontwikkeld dat ons toestaat om dat vrij snel en efficiënt te doen.'

Een nieuwe stap in de groei van het bedrijf is om dat mapframe insluitbaar of 'embeddable' te maken, klinkt het bij Bauwens. 'Op die manier kunnen klanten kaarten genereren in hun eigen website, en per pagina een andere versie tonen.' 'Het voordeel', zo vult Tambuyzer aan, 'is dat we hier compatibel zijn met verschillende mapping libraries, zodat je niet gebonden bent aan één specifieke set. En dat werkt. Vorig jaar bezochten zo'n half miljoen mensen onze kaarten.'

Geen marketing

Klanten vond Nazka voornamelijk bij onderzoeksinstellingen als VITO - 'En buitenlandse equivalenten' --, studiebureaus zoals het Brusselse 3E, en overheden op alle niveaus. Die portefeuille hangt dan ook nauw samen met de beslissing van het bedrijf om enkel met maatschappelijk relevante geodatasets te werken. 'Het is niet de bedoeling om onze oplossing in te zetten voor marketingdoeleinden', klinkt het.

Dat is ook niet nodig, want na jaren bootstrappen met aanvulling van VLAIO- en Europese Horizon-innovatiesubsidies ten belope van ongeveer één miljoen euro, gaat het de start-up voor de wind. 'Alle kaarten worden immers ook door ons gehost en onderhouden, dus daar zit een recurrente inkomst in', zegt Tambuyzer. En dus is het tijd voor groei. 'Tot nu toe keken we enkel in ons eigen netwerk', zegt Bauwens. 'Nu willen we actief inzetten op sales, en daar ook buiten gaan rekruteren.'

Nazka Maatschappelijke zetel: Boortmeerbeek Aantal vennoten: 2 Financieel: geen plannen. Website: www.nazka.be

