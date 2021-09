Twitter staat betalingen van zogeheten fooien aan influencers toe in bitcoin. Dat doet het platform om creatievelingen en onlinebekendheden die het berichtenplatform gebruiken verder aan zich te binden.

'We willen dat Twitter de beste plek blijft voor makers om met hun fans te kunnen communiceren en om hun publiek te vermarkten, op alle manieren die voor hen werkt', zei Esther Crawford, hoofd Producten bij Twitter tegen verslaggevers.

Volgens Crawford gebruiken zo'n 2 miljard mensen geen traditionele manieren om te bankieren en kunnen digitale valuta's helpen om geld te verdienen aan Twitter-gebruikers. 'Crypto-valuta's werken net zoals Twitter zonder wereldwijde obstakels', zei ze.

Twitter test al enige tijd het geven van fooien via de app, waarbij ook in bitcoin betaald kan worden. Deze betaalmethode staat op de rol om wereldwijd ingevoerd te worden voor versies van de app voor Apple-toestellen.

Twitter-topman Jack Dorsey gaf eerder al aan voorstander te zijn van crypto's.

