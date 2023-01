De HomePod smartspeakers van Apple blijken nog wat slimmer te zijn dan gedacht. De software-update die de fabrikant deze week uitrolde, blijkt namelijk een geïntegreerde temperatuur- en luchtvochtigheidssensor te activeren. De functies zijn zowel beschikbaar op de nieuwe second-generation HomePod die in januari uitkwam, als op de bestaande HomePod mini-modellen.

Nadat het besturingssysteem van de HomePod is bijgewerkt naar versie 16.3, verschijnen de meetresultaten van de sensors onmiddellijk in de Woning-app (beschikbaar op iPhone, iPad en computers met macOS).

Smart home

De sensoren zijn niet zozeer bedoeld om te weten hoe warm, koud of vochtig het in een ruimte is, maar dienen vooral om andere slimme apparaten in huis aan te sturen. Zo kan je de HomePod bijvoorbeeld als tweede thermostaat gebruiken die, als het te fris wordt in een kamer, de verwarming een graadje hoger zet. Wordt het in een ruimte te warm, dan zou je de slimme (rol)gordijnen kunnen laten bedienen door de HomePod.

De nieuwe HomePod met Siri-spraaktechnologie, in zwart of wit, komt op 3 februari op de markt en heeft een richtprijs van 349 euro. De al langer bestaande HomePod mini is er in vijf kleuren en verwisselt voor 109 euro van eigenaar.

HomePod mini. © Apple

