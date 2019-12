Tegen de tand des tijds is geen enkele technologie bestand. Tegen een gebrek aan interesse van de eindgebruiker evenmin. Dit zijn de vijftien opvallendste producten of diensten die we in 2019 vaarwel zegden.

Techbedrijven en organisaties kondigen hun nieuwe hardware, software, overnames of plannen graag met grote trom aan. Als die later niet het verhoopte succes halen dan communiceren ze daar doorgaans iets minder luid over en sterven de beloftevolle lanceringen een stille dood. Dat dreigt voor een onevenwicht in de berichtgeving te bezorgen. Bovendien is het nu eenmaal eigen aan technologie dat ze geruisloos en gestaag verdwijnt (wanneer werd de laatste telex nu weer verstuurd?). In een poging daar enig tegenwicht aan te bieden, lijsten we vijftien 'techdoden' op die ons dit jaar zijn opgevallen.

Google's Chromecast Audio

Met chromecast audio, op de markt sinds het najaar van 2015, kon je een klassieke luidspreker omtoveren tot een draadloze luidspreker. Intussen hebben steeds meer mensen een speaker in huis die ze kunnen bedienen met hun smartphone, wat de vraag naar de audiostreamers deed afnemen. Google besloot de verkoop in januari stop te zetten. Tenzij misschien in sommige winkels van Vandenborre, is het toestel intussen nergens nog te verkrijgen in België. De originele chromecast, om video (en sinds kort ook games) naar een tv-scherm te streamen, blijft overigens wel bestaan.

Google's chatdienst Allo

Google is berucht voor het lanceren van een hele reeks beta-producten, die ook weer netjes worden opgeruimd wanneer ze niet aanslaan of voorbijgestreefd blijken. Zo trok de techgigant in maart de stekker uit Allo. De in 2016 gelanceerde chatdienst wist snel enkele gebruikers te verzamelen, maar haalde nooit de populariteit van bijvoorbeeld WhatsApp of Facebook Messenger.

Google +

Ook met zijn sociaal netwerk slaagde Google er nooit in om Facebook te bekampen. Na een datalek kondigde de techgigant vorig jaar aan om Google + in augustus 2019 stop te zetten. Nadat een nieuwe bug werd gevonden, werd die timing vier maanden vervroegd. Op het platform dat in 2011 het levenslicht zag, is sinds april enkel nog informatie over de beëindiging van Google+ te lezen.

De blu-rayspeler

Nu er een ruim aanbod van streamingdiensten bestaat, is de blu-rayspeler ten dode opgeschreven. Samsung zette begin dit jaar de productie stop in de Verenigde Staten. Het Chinese Oppo stopte vorig jaar al met het uitbrengen van nieuwe blu-rayspelers.

De draadloze oplaadmat van Apple

De draadloze mat waarmee gebruikers tegelijkertijd hun Apple Watch, iPhone en AirPods zouden kunnen opladen, werd al in september 2017 aangekondigd. Het apparaat kwam er nooit. De ontwikkeling werd in april gestaakt en het bedrijf excuseerde zich bij de Apple-fans die uitkeken naar de nieuwe technologie.

De 'Dash buttons' van Amazon

De in 2015 door Amazon gelanceerde Dash buttons waren drukknoppen die je aan de wasmachine of koelkast kon bevestigen. Er op drukken voegde één specifiek product, bijvoorbeeld wasmiddel of tandpasta, toe aan je Amazon-winkelmandje. Vier jaar later zette Amazon de verkoop van de knoppen stop. De uitleg van het bedrijf: mensen shoppen vandaag anders, bijvoorbeeld via abonnementen of via hun spraakassistent. Al was er ook juridische tegenstand.

Een Dash button voor wasproduct Tide. © .

Marsrover Opportunity

In februari zette de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA de Opportunity-missie definitief stop nadat het tevergeefs nog een allerlaatste poging nam om contact te leggen de Marsrover. De zeswielige robot landde al in 2004 op de rode planeet en overleefde er uiteindelijk veel langer dan verwacht. Opportunity legde in totaal een recordafstand van 45 kilometer af, bezocht meer dan honderd kraters en stuurde ons meer dan 217.000 foto's, tot hij uiteindelijk aan zijn einde kwam in een stofstorm.

© NASA

De elektrische auto van Dyson

Twee jaar geleden meldde de Britse uitvinder James Dyson, de man achter de zakloze stofzuigers, dat hij in 2020 een elektrische auto op de markt zou brengen. Vierhonderd ingenieurs werkten aan een ontwerp dat 'radicaal' zou verschillen van die van andere elektrisch aangedreven wagens. Het project werd in oktober stopgezet.

'Cryptojacker' Coinhive

Wie herinnert zich nog Coinhive, het bedrijf dat met 'cryptojacking' een alternatief wilde vormen voor online advertenties? Websites konden een script installeren dat berekeningen uitvoerde om cryptomunt Monero te ontginnen. De praktijk bleek uiteindelijk enkel winstgevend voor een groep van tien mensen. In maart 2019 werd de dienst stopgezet. Volgens de ontwikkelaars was het verdienmodel na de 'hard fork' van Monero en door de dalende koers van cryptomunten niet meer rendabel.

Het Fintechplatform B-Hive

Na drie jaar komt er een einde aan B-Hive, het platform dat twee miljoen euro overheidsgeld kreeg om voor technologische vernieuwing te zorgen in de Belgische banken-en verzekeringssector. In 2020 zou er wel een nieuw initiatief komen rond AI en cybersecurity, maar daar is tot dusver nog maar weinig over bekend.

Federale overheidsapp BeApp

In mei 2018 kondigde voormalig minister van Digitale Agenda Alexander De Croo een app aan die alle informatie over onder meer pensioenen en belastingen zou samenbrengen. De lancering moest in 2018 plaatsvinden, maar die deadline werd niet gehaald. "De diensten zijn volop bezig met de ontwikkeling van BeApp. Om de app goed te laten functioneren zijn onder meer belangrijke aanpassingen aan de back-end nodig", klonk het eind vorig jaar. Sindsdien werd niets meer van het project vernomen. Mocht de app volgend jaar alsnog tot leven gewekt worden, dan laten we het u weten.

© .

Lijstjesapp Wunderlist

Dit is al een techdode voor volgend jaar, want gebruikers van Wunderlist kunnen hun taken in de app nog bijhouden tot 6 mei 2020. En in feite is het ook geen echte techdode want de functionaliteit zal deels herrijzen in de Microsoft-app To Do. Desalniettemin, Microsoft kondigde deze maand het definitieve einde van Wunderlist aan. In 2015 betaalde de techgigant meer dan honderd miljoen dollar voor de Duitse app.

Skype for Business Online

Nog een toekomstige techdode uit het Microsoft-kamp: Skype for Business Online wordt stopgezet op 31 juli 2021. Bedrijven die van de dienst gebruikmaken voor online vergaderingen hebben nog anderhalf jaar hebben om te migreren naar een alternatief communicatieplatform, zoals Microsoft Teams.

Windows 10 Mobile en de Cortana-app

Deze maand stopte Microsoft met het ondersteunen van Windows 10 Mobile. Er verschijnen al geruime tijd geen smartphones meer met het mobiele besturingssysteem.

Niet alleen op het vlak van mobiele besturingssystemen, maar ook op vlak van mobiele assistenten heeft Microsoft zich laten overstemmen door Google en Apple. Microsoft-ontwikkelaars werken sinds 2009 aan spraakassistent Cortana, maar het bedrijf lijkt de strijd met de Alexa's, Siri's en Google Assistenten van deze wereld nu zelf op te geven.

Vorige maand kondigde Microsoft aan dat de Cortana-app op 31 januari zal verdwijnen van Android en iOS in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, Duitsland, China en Spanje. In ons land was Cortana als aparte app nooit beschikbaar. In de Verenigde Staten blijft de Cortana-app voorlopig wel bestaan, zo liet Microsoft maandag weten aan techsite VentureBeat. Het bedrijf wil er blijven experimenteren met de technologie.