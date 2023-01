Socialemediagigant Meta heeft aangekondigd dat de Amerikaanse oud-president binnenkort opnieuw toegang krijgt tot Instagram en Facebook. Twee jaar nadat Trump van de platformen werd geweerd, zal Meta de ban op zijn profiel 'in de komende weken' opheffen.

'Het publiek moet kunnen horen wat politici zeggen, zodat het weloverwogen keuzes kan maken', verklaarde Nick Clegg, Meta's hoofd internationale zaken. Hij benadrukte wel dat de in ere herstelde accounts 'vangrails' krijgen om herhaalde overtredingen te voorkomen. Wanneer Trump de regels van Meta overschrijdt, worden zijn berichten verwijderd. Afhankelijk van de ernst van de overtreding zalhij dan een maand tot twee jaar kunnen worden geschorst.

Bestorming Capitool

Trump zei in een eerste reactie dat 'geen enkele president van sociale media gebannen zou mogen worden'. De voormalige Republikeinse leider werd voor twee jaar geschorst van onder andere Facebook nadat zijn aanhangers op 6 januari 2021 het Capitool hadden bestormd. Facebook zei eerder dat Trump niet kon terugkeren totdat de risico's voor de openbare veiligheid verdwenen waren.

De retoriek van Trump rond 6 januari leverde hem ook een permanente ban van zijn Twitter-account op. Dat account werd op 19 november hersteld door de nieuwe eigenaar van het platform, Elon Musk. Trump heeft sindsdien nog niet getweet. De oud-president is momenteel alleen op sociale media actief via het door hemzelf opgerichte platform Truth Social.

