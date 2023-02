Techgigant Intel zou tot tien miljard extra aan subsidies vragen voor de bouw van een nieuwe chipfabriek in Duitsland. De fabriek werd vorig jaar aangekondigd maar de bouw is al enkele keren uitgesteld.

Intel zou een pak extra staatssteun willen om zijn fabriek in Maagdenburg te bouwen. Dat meldt de krant Handelsblatt op basis van overheidsbronnen. De Duitse overheid heeft al zo'n 6,8 miljard euro opzijgezet voor Intel, maar die zou nu bijna tien miljard euro aan steun nodig hebben om de fabrieken gebouwd te krijgen. Da's nog eens 3,2 miljard euro meer.

Het gaat om de bouw van een zogeheten 'megafabriek' voor chips in de stad Maagdenburg. Die werd in maart vorig jaar aangekondigd, en de constructie zou dit jaar beginnen. Die is echter al een keer uitgesteld.

De originele constructie was becijfert op 17 miljard, maar rekening houdend met de stijgende energieprijzen zegt Intel nu dat het 20 miljard nodig zal hebben voor de fabriek. Het zou al gesprekken zijn gestart met de Duitse overheid om die 3 miljard extra bij te passen.

Volgens de Duitse krant Haldelsblatt heeft de overheid nog geen toezeggingen gedaan over extra subsidies. Feit is wel dat chipfabrieken momenteel een gegeerd goed zijn. Zowel de EU als de Verenigde Staten hebben miljarden aan steunmaatregelen aangekondigd om chipfabrieken in hun eigen regio's te bouwen en zo minder afhankelijk te zijn van grote Aziatische leveranciers. De geopolitieke strubbelingen met China zitten daar voor een deel tussen. Zo vreest men onder meer dat het land Taiwan zou kunnen binnenvallen, momenteel de grooste producent van chips ter wereld. China ziet dat land als een afvallige provincie, Taiwan is het daar niet mee eens.

Intel zou een pak extra staatssteun willen om zijn fabriek in Maagdenburg te bouwen. Dat meldt de krant Handelsblatt op basis van overheidsbronnen. De Duitse overheid heeft al zo'n 6,8 miljard euro opzijgezet voor Intel, maar die zou nu bijna tien miljard euro aan steun nodig hebben om de fabrieken gebouwd te krijgen. Da's nog eens 3,2 miljard euro meer. Het gaat om de bouw van een zogeheten 'megafabriek' voor chips in de stad Maagdenburg. Die werd in maart vorig jaar aangekondigd, en de constructie zou dit jaar beginnen. Die is echter al een keer uitgesteld. De originele constructie was becijfert op 17 miljard, maar rekening houdend met de stijgende energieprijzen zegt Intel nu dat het 20 miljard nodig zal hebben voor de fabriek. Het zou al gesprekken zijn gestart met de Duitse overheid om die 3 miljard extra bij te passen. Volgens de Duitse krant Haldelsblatt heeft de overheid nog geen toezeggingen gedaan over extra subsidies. Feit is wel dat chipfabrieken momenteel een gegeerd goed zijn. Zowel de EU als de Verenigde Staten hebben miljarden aan steunmaatregelen aangekondigd om chipfabrieken in hun eigen regio's te bouwen en zo minder afhankelijk te zijn van grote Aziatische leveranciers. De geopolitieke strubbelingen met China zitten daar voor een deel tussen. Zo vreest men onder meer dat het land Taiwan zou kunnen binnenvallen, momenteel de grooste producent van chips ter wereld. China ziet dat land als een afvallige provincie, Taiwan is het daar niet mee eens.