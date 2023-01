Door televisieschermen interactief te maken wil de West-Vlaamse start-up Pixee het leven in ziekenhuizen en woonzorgcentra wat veraangenamen. Tegelijk laat het systeem je ook toe om vlot Digital Signage (zeg maar een beeldkrant) voor andere schermen te ontwerpen.

'Eenzaamheid is in woonzorgcentra en ziekenhuizen het grootste probleem', zo stelden Pixee-eigenaars Steven Zwaenepoel en Bert Vanhoutte met eigen ogen vast tijdens de pandemie. 'Soms waren mensen blij, alleen al omdat een technicus van ons even langskwam. En dus is onze oplossing maar al te welkom. Zo geven we mensen meer mogelijkheden om toch contact met hun familie te houden.'

Die oplossing? Interactie aan de tv toevoegen, door middel van middleware die Tellie heet. 'Zonder hardware, maar gewoon door een stuk software op je scherm te installeren', legt Zwaenepoel. 'Zo kun je bijvoorbeeld programma's opnemen en later herbekijken. Je bedient alles via de unieke afstandsbediening, en een aparte camera maakt het ook mogelijk om te bellen naar een app op de smartphone van een familielid.'

PowerPoint-achtig

Zwaenepoel kocht Pixee in 2019 vanuit zijn andere bedrijf Connectify - een ICT-integrator die het platform integreert bij klanten - samen met vennoten Stefan Danschotter en Jimmy Kluits. 'Hun product zag er toen nog heel anders uit, maar we behielden het oorspronkelijke uitgangspunt en ontwikkelden van daaruit Tellie', zegt hij. Daarnaast creëerden de start-ups een geïntegreerde tool voor Digital Signage, waarmee je op een vlotte en effectieve manier dynamische inhoud voor publicitaire schermen kunt opstellen. 'Vergelijk het met hoe je met PowerPoint ontwerpt, maar dan met de mogelijkheid om bijvoorbeeld ook Office365-widgets en andere data te integreren.'

Pixee en Connectify liepen al snel in de kijker bij Telenet, dat voor West- en Oost-Vlaanderen nog een partner op vlak van connectiviteit zocht. Korte tijd later groeide het bedrijf uit tot de grootste business partner van de Vlaamse tech-moloch. De ambities van de start-ups zijn dan ook navenant.

'Recent haalden we een Europese subsidie van 1,9 miljoen euro binnen voor een Assisted Ambient Living (AAL)-project. Daarvoor werken we niet alleen samen met Telenet, maar ook met internationale groepen op het gebied van serviceflats en woonzorgcentra, als Korian en het Belgische Helan. Bedoeling is om te zien of we Tellie ook naar de periferie van hun aanbod kunnen brengen. Want het mag dan wel het streven zijn dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, zeker ook bij hen is die eenzaamheid een probleem. Misschien dat wij dat een stukje kunnen verhelpen.'

Op eigen benen

Na de participatie door Telenet en de bijhorende kapitaalinjectie, is het de bedoeling dat de beide start-ups op eigen benen doorgroeien. 'Nu al hebben we zo'n 1.250 klanten', aldus Vanhoutte. 'Daaronder grote WZC-uitbaters als Care-Ion en verschillende ziekenhuizen, maar ook in andere markten zijn we aanwezig. Zo is Burger Brands, het bedrijf boven Quick en Burger King, klant en verzorgden we ook de signage in het Belgisch paviljoen op de recente Wereldtentoonstelling in Dubai.'

En de band met Telenet heeft nog voordelen, benadrukt de owner. 'Als start-up is het een hele uitdaging om je eigen support-netwerk op te bouwen met een team van slechts 55 mensen. Door op hun schaalgrootte te leunen kunnen we dat proces overslaan. Voor het onderhoud van onze schermen kunnen we beroep doen op Telenet-netwerk van 1.300 technische medewerkers, waardoor er altijd iemand op maximum zestien minuten van elk scherm beschikbaar is.'

Pixee Maatschappelijke zetel: Beernem Aantal vennoten: 4 Financieel: Geen plannen Website: Pixee.be

