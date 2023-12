In memoriam: de Twitter-vogel, Cortana, Lightning en meer

In een jaar dat vooral werd gekenmerkt door ontslagrondes en inkrimping, is het logisch dat er ook wat producten verdwijnen. Dit zijn de techdoden van 2023.

De eerste techdode van het jaar kwam meteen heel vroeg. Tijdens de overgang naar 2023 stopte Proximus met zijn digitale telefoongids. 1207.be liet je gratis telefoonnummers en adressen opzoeken. Het betaalnummer blijft nog wel operationeel.

Yammer

Microsoft trok de stekker uit Yammer, een sociaal netwerk dat nooit echt van de grond kwam. De software zou nu een tweede leven krijgen in Viva Engage, de samenwerkingstools van Microsoft.

Google Glass 2 Enterprise Edition

Google Glass (voor echt deze keer)

Was die al niet dood? Nou, een beetje. Google’s AR-bril verscheen een eerste keer in 2012 en werd enkele jaren later afgevoerd, maar in 2019 kwam er een zakelijk model uit. Dat toestel projecteerde informatie voor je ogen, zodat je handen vrij blijven voor bijvoorbeeld werk in de medische sector of de industrie. Maar ook die verdwijnt dus door gebrek aan interesse.

Apollo (en andere Reddit-diensten)

Internetforum Reddit besloot dit jaar om (veel) geld te vragen voor het gebruik van zijn API. Het betekent onder mee dat kleine maar geliefde diensten als Apollo, een app waarmee je intuïtief Reddit kon bekijken, moesten sluiten. Tot groot ongenoegen van de Reddit-gebruikers.

Google Domains

De DNS- en hostingdienst was net een jaar uit beta toen Google diens einde aankondigde. Bestaande domeinen en klanten werden verkocht aan hoster Squarespace.

YouTube Stories

Nog eentje voor de ‘Google graveyard’. Stories was YouTube’s poging om de kortetermijnvideo’s van SnapChat te klonen. De dienst werd in juni stilgelegd ten voordele van YouTube Shorts, wiens format dan weer creatief geleend is bij TikTok.

De Twitter-vogel

Het iconische logo van een blauwe vogel verdwijnt, samen met de naam Twitter, van het sociale netwerk. Elon Musk, baas van niet-langer-Twitter, hernoemde de microblogsite tot X en hoopt er een alles-app van te maken.

Cortana

De slimme assistent, die je moest helpen bij allerlei computertaken, is het slachtoffer geworden van de generatieve AI-hype. Ze wordt in Windows 11 vervangen door ChatGPT.

Google Podcasts

In een jaar waarin schijnbaar iedereen met een podcast begon, kondigde Google het einde aan van zijn Podcasts-app. De beheerapp om verschillende podcasts te luisteren verdwijnt ten voordele van YouTube Music. Je hebt nog tot eind 2024 om over te schakelen naar een andere dienst.

De Lightning-aansluiting

Ook de nieuwe iPhones van Apple krijgen een USB-C-aansluiting, zo zei Apple in oktober. Daarmee wordt de eigen Lightning-poort finaal de deur gewezen. Officieel komt Apple hiermee tegemoet aan EU-wetgeving, maar de evolutie was eerder al ingezet bij onder meer iPads.

Telenet Wi-Free

Op 1 november trok Telenet de stekker uit zijn Wi-Free-dienst. Daarmee kon je jarenlang als Telenet-klant gratis op hotspots van het bedrijf surfen. Volgens Telenet is de dienst verouderd.

Pebble

Ongeveer een maand nadat de wereld Twitter-alternatief Pebble leerde kennen, verdween het alweer. Het microblognetwerk beloofde onder meer AI-gegenereerde berichten als ‘feature’. In september ging het open voor het grote publiek, en begin november gaf Pebble er alweer de brui aan. Het netwerk kon niet snel genoeg groeien om investeerders aan te trekken.

Omegle

De beruchtste videochatapp van de jaren 2010 is niet meer. Omegle zette je in een videochatroom met willekeurige mensen en liet je het vervolgens zelf uitzoeken. Dat zorgde voor spontane gesprekken maar werd ook vaak misbruikt, onder meer door pedofielen. Na een reeks rechtszaken trekt oprichter Leif K-Brooks er nu de stekker uit.

E3 in 2018 © AFP via Getty Images

E3

De gaming-expo was ooit de grootste ter wereld maar E3 is al jaren aan relevantie aan het inboeten. De beurs werd in 2020 geannulleerd door de pandemie en kon zich in de volgende jaren niet echt rechttrekken. Over en uit, dus, voor E3.

Windows Mixed Reality

Microsoft stopt met de ondersteuning van de technologie. Windows Mixed Reality is een omgeving voor apps en games die virtual en augmented reality combineren. Onder meer de Hololens van Microsoft gebruikt het platform, dat nu niet langer updates zal krijgen.

Hyperloop One

DIt bedrijf was er een van meerderen die met een zweeftrein het openbaar vervoer wilden heruitvinden. Hyperloop One beloofde onder meer snel passagiersvervoer door toestellen aan honderden kilometers per uur door een vacuum buis te schieten. Dat technisch en veilig voor elkaar krijgen bleek echter lastiger, en Hyperloop One stopt er finaal mee voor het einde van het jaar.