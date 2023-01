Julie Scherpenseel, in 2020 nog door Data News uitgeroepen tot Young ICT Lady of the Year, trekt na vijf jaar bij ML6 naar Techwolf.

Julie Scherpenseel ruilt zo het ene AI-bedrijf in voor het andere. Bij ML6 was Julie Scherpenseel (mee) verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van de start-up, de groei in het buitenland en tal van verschillende nieuwe projecten. Bij Techwolf zal ze als kersvers Chief of Staff nauw samenwerken met mede-oprichter en CEO Andreas De Neve, Jeroen Van Hautte en Mikaël Wornoo om de AI-startup versneld door te laten groeien.

Techwolf haalde in 2020 een eerste miljoen op bij enkele van de eerste investeerders in Showpad en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV, maar ook bij onder meer Conny Vandendriessche (founder en managing director van House of HR, Stella P. en We Are Jane). In mei vorig jaar kondigde de AI-startup een nieuwe kapitaalronde van 10 miljoen euro aan. TechWolf ontwikkelde een hr-platform dat op basis van artificiële intelligentie een overzicht maakt van alle competenties van de verschillende werknemers in een onderneming. Enkele van de ronkende klantenreferenties zijn Orange, Telenet, KBC, SD Worx en HSBC.

Julie Scherpenseel werd in 2020 bekroond met de titel 'Young ICT Lady of the Year'. In de nasleep daarvan zette ze haar schouders onder verschillende initiatieven waaronder ook een nieuwe editie van het Young Potential Boostcamp en de oprichting van Syndicate One dat het Belgische startup-ecosysteem naar een hoger niveau wil tillen. In 2021 werd ze ook opgenomen in de selecte 'Belgium's 40 under 40'. Julie Scherpenseel begon haar carrière bij Accenture, dat ze na drie jaar verliet om te starten bij ML6.

