Van de Fairphone 5 tot de Fitbit Charge 6

Ook het voorbije jaar legden onze redacteurs weer tal van hippe gadgets op de testbank. We hebben de 15 populairste reviews in willekeurige volgorde voor je opgelijst.

De Fairphone 5 – Een nobele smartphone die stilaan de concurrentie bijbeent

De Fairphone 5: ondertussen alweer het vijfde model van een steeds nobeler concept. Een degelijke smartphone die doet wat ervan verwacht wordt. Er waren aanvankelijk wat problemen voor Proximus-klanten, maar die zouden sinds half oktober van de baan moeten zijn.

Nest Doorbell – Wie staat er voor de deur? Hallo, hallo?

Na slimme bewakingscamera’s regent het intussen ook intelligente deurbellen. De Nest Doorbell van Google is zelfs al aan de tweede generatie toe. Belangrijkste vernieuwing: aanbellen kan nu ook draadloos. Ook de vernieuwde Nest Cam doet het voortaan zonder kabel, en dat leek ons een mooie opportuniteit om de gadgets eens in tandem uit te proberen.

Nest Doorbell. © Google

Nothing Ear (stick) – Ziet er goed uit, klinkt degelijk

Een techbedrijf moet tegenwoordig al zijn best doen om nog op te vallen. Ook Bluetooth-oortjes zitten op een plateau waar elk bekend techmerk zijn aanbod heeft. Relatieve nieuwkomer Nothing probeert hier bovenuit te steken met afwijkende vormgeving.

Review: Amazon Echo Show 8 – Waarom zou je die kopen?

Sinds eind vorig jaar is de ‘internationale versie’ van de Echo Show 8 van Amazon ook officieel in België te koop. Maar na anderhalve maand testen zien we nog steeds niet goed in waarom je die per se zou willen kopen.

Google Pixel 8 Pro – België is een (prijzige) toptelefoon rijker

De Pixel is voor Google wat de iPhone voor Apple is. Alleen waren de zeven vorige generaties van de smartphone in onze contreien nooit officieel verkrijgbaar. Dat is deze week veranderd, met de Belgische introductie van de Pixel 7a, Pixel 8 en de meer geavanceerde 8 Pro. Data News legde het topmodel de voorbije dagen op de testbank.

Fresh ’n Rebel Bold L2 Speaker – Krachtige waterdichte speaker

Zoek je in een portable speaker vooral véél volume en krachtige bas? Dan zit je wel goed bij de Bold L2 van het Rotterdamse Fresh ’n Rebel.

Review: Sonos Era 100 – Waardige troonopvolger met één butler minder

Multiroom-audiospecialist Sonos heeft net twee nieuwe luidsprekers uitgebracht. Wij legden ons oor te luisteren bij de Era 100, de opvolger van de populaire, zeg maar gerust iconische Sonos One. Als schot voor de boeg: hij klinkt beter, maar gehoorzaamt een stuk minder.

OnePlus 11 5G – Een stapje terug, en twee naar voren

Net voor de aftrap van het Mobile World Congress lanceert OnePlus alvast een van de eerste nieuwe flagship-phones van het jaar. Net als de concurrentie zet de 11 5G hoofdzakelijk in op meer rekenkracht en nóg betere foto’s, en dus waren wij tijdens de testperiode vooral ook eens nieuwsgierig naar de wat minder voor de hand liggende upgrades.

Samsung Galaxy Z Fold 5 – Alles in de plooi

De Samsung Galaxy Z Fold 5 is wellicht de beste plooibare smartphone die momenteel op de markt is. Dat betekent nog niet dat je hem nodig hebt.

Poly Voyager 80 UC – Gemaakt om mee te werken

We testten een noise cancelling koptelefoon van Poly die specifiek voor kantoorwerkers bedoeld is: zowel op kantoor als thuis.

PlayStation VR2 – Sublieme VR met een (tot voor kort) surreëel prijskaartje

Als je een PlayStation 4 bezit met een originele PSVR-headset, én je maakt de overstap naar een PS5, dan wil je vroeg of laat natuurlijk ook upgraden naar de gloednieuwe PSVR2. Toch?

Review: Epos Expand Vision 3T – Teams in je vergaderzaal zonder pc

Heb je in je bedrijf een Teams Rooms-oplossing? Dan kan je met deze ‘collaboration bar’ eender welk scherm in een vergaderzaal uitrusten met Microsoft Teams: geen pc of extra software nodig.

Sony WF-1000XM5 – In stilte genieten

Nog niet zo lang geleden liep je met draadloze oortjes rond die eruitzagen als opzetstukjes van elektrische tandenborstels. Gelukkig zijn die foeilelijke dingen uit het straatbeeld verdwenen, en hebben ze plaatsgemaakt voor elegante opvolgers, zoals de nieuwe WF-1000XM5 van Sony. We plugden ze in en deden de test.

PlayStation Portal – Een luxe verlengstuk voor je PS5

Wie gehoopt had op een next-gen opvolger van de PlayStation Portable (PSP) of Vita, is eraan voor de moeite. De nieuwe Portal is namelijk geen draagbare stand-alone spelconsole, maar wel een sidekick voor de PS5. Handig voor als de tv ‘bezet’ is, of voor wanneer je gewoon vanuit je luie bed wil gamen. Maar heb je daar 220 euro voor veil?

Fitbit Charge 6 – Zet je aan tot bewegen

De nieuwe Fitbit Charge is de eerste die volledig ‘Google’ is. Met verbeterde sensoren, extra apps en een langer batterijleven dat ons het verleden moet doen vergeten. Wij liepen er een maand mee rond.