De redactie van Data News zag u ondanks de afstandsregels graag langskomen in 2020. Dit zijn de stukken die het vaakst werden gelezen en het goede nieuws is dat slechts een deel van deze lijst over corona gaat

Op de meeste nieuwssites valt er helemaal niet aan te ontsnappen, ook op Datanews.be valt op dat tech-gerelateerd coronanieuws het opvallend goed deed. Maar ook vaste waarden zoals nieuws over security, Apple of telecom deden het goed.

Toegegeven, het heeft weinig met technologie te maken, maar veruit het best gelezen stuk dit jaar ging over de tool die Microsoft op basis van Bing Maps maakte om het aantal coronabesmettingen in de gaten te houden. De tool staat nog steeds online, maar ook het stuk is de moeite om nog eens te lezen, gewoon om terug te blikken op een tijd dat ons land slechts 7.000 besmettingen telde.

Securitynieuws doet het goed. Maar het ontkrachten van (oud) securitynieuws deed het beter. Een waarschuwing voor een zogenaamde video met de naam Martinelli bleek weinig meer dan fake news. De waarschuwing circuleert overigens al enkele jaren, maar stak ook in 2020 in een nieuwe versie opnieuw de kop op.

5G-straling: moeten we ons nu wel of geen zorgen maken?

Nog voor er 5G in ons land was, zocht Data News antwoord op de vraag of elektromagnetische stralen gevaarlijk zijn. Hoe werken ze? Wat doen ze wel of niet? En hoe zit het met de beweringen van groepen die ons waarschuwen voor 5G? Het korte antwoord is dat gsm-netwerken veilig zijn. De uitgebreide versie kan u in het stuk herlezen.

devolo Magic 1 WiFi mini © devolo

Thuiswerk loopt via je thuisnetwerk. Maar wanneer dat netwerk plots de hele dag door voor videocalls en andere intensieve zaken wordt gebruikt, valt een vertraging wat sneller op. Een aantal tips en een tooltje om je draadloos signaal in goede banen te sturen was dan ook bijzonder populair dit jaar.

Huawei maakt uitstekende smartphones, maar moet het op dit moment zonder Google-diensten doen. De chinese smartphonemaker doet het daarom met een beperkte versie van Android. Hoe dat onze redactie bevalt kan je in deze review lezen.

Even paniek bij klanten van Telenet nadat Haveibeenpwned, een site die waarschuwt voor gelekte gegevens, linkte naar een omvangrijke lijst van Telenet-adressen met wachtwoord. Geen hack bij Telenet, maar wel aggregatie van Telenet-adressen bij online diensten die ooit gehackt werden. Telenet was hier voor alle duidelijkheid geen betrokken partij, maar waarschuwde wel de klanten wiens gelekt wachtwoord ook overeenkwam met hun Telenet-wachtwoord.

In een opiniestuk op Knack haalde parlementslid Dedecker uit naar de macht van Facebook. In een eigen opinie vraagt onze redactie om zijn woorden hard te maken en een wetsvoorstel in te dienen dat de ongecontroleerde advertenties van politieke partijen beperkt. We kregen tot op heden nog geen antwoord van de man.

Windows 10 blijft populair, ook bij verspreiders van malware. Normaliter volgt Microsoft hiervoor een maandelijks ritme van updates maar in dit geval greep het bedrijf sneller in om te voorkomen dat bepaalde malware een heel netwerk kon infecteren.

De iPhone SE (2020) © Apple

Een nieuwe telefoon van Apple wordt altijd meegeleverd met wat online populariteit. In praktijk gaat het grotendeels om een iPhone 8-ontwerp met de chip van de iPhone 11 gaat, maar wel met een prijskaartje dat een stuk lager ligt dan de topmodellen van het bedrijf.

Wie geen tv van Proximus of Telenet wil, kan voortaan ook terecht bij TV-Vlaanderen. De tv-dienst die via satelliet haar diensten leverde, heeft voortaan ook een streamingapp met de voornaamste zenders. Handig voor wie internet afneemt bij een alternatieve provider, maar toch de klassieke zenders wil bekijken op een goedkope manier.

Even onverwacht als de coronacrisis, ging ook Zoom plots viraal als populaire videovergadertool. Maar die populariteit ging al snel gepaard met extra bezorgdheid toen bleek dat de toepassing bijzonder veel data verzamelde en ook doorspeelde aan beheerders, zoals de privégesprekken tussen gebruikers of toestelinformatie. Ook na de eerste bezorgdheden bleven er lijken uit de kast vallen. Zoom beloofde de problemen aan te pakken en dat lijkt de reputatie deels te hebben gered.

Bewaren we binnenkort de energie van onze zonnepanelen in een batterij in ons huis? Tesla gelooft er in, maar ook de familie Colruyt die miljoenen investeert in een Duitse batterijmaker.

De uitrol van de slimme meters in Brussel kan niet verplicht worden omdat ze mensen die gevoelig zijn voor elektromagnetische straling onvoldoende worden beschermd. Een opmerkelijke uitspraak want dergelijke gevoeligheid is nog nooit wetenschappelijk bewezen. De uitrol wordt hierdoor niet gestopt, maar er moet wel rekening mee worden gehouden.

Corona zorgde niet alleen voor thuiswerk. Ook afstandsonderwijs moest plots zonder veel voorbereiding worden opgestart. Smartschool pakte daarom uit met een platform voor realtime afstandsonderwijs. Dat liep niet altijd even vlot. Vlak na de paasvakantie doken er capaciteitsproblemen op, gevolgd door een een netwerkaanval. Al duidde het bedrijf later zelf dat het platform niet gebouwd werd voor een voltijdse vervanging van de fysieke lessen, en dat het alles doet om de ervaring zo vlot mogelijk te laten lopen.

België telt een aantal supercomputers en de rekenkracht van de BrENIAC Tier-1 supercomputer aan de KU Leuven werd mee ingezet in de strijd tegen corona. Het gaat dan vooral om het modelleren van moleculen die kunnen leiden tot een medicijn, of het berekenen van epidemiologische modellen om de verspreiding van het virus in kaart te brengen.

