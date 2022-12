Het was een vreemd jaar voor technologie. Met een 'cryptowinter', een reeks techgiganten die voor het eerst minder winst maken en een hele reeks werknemers die eigenlijk geen zin hadden om terug naar kantoor te gaan. Voor deze diensten, bedrijven en technologieën was het meteen ook het laatste jaar.

Cashback-app Cake

De Belgische kortingenapp hield er begin dit jaar mee op. Cake begon net voor de coronacrisis, eind 2019. Gebruikers konden de app aan hun bankrekening koppelen en zo kortingen krijgen bij verschillende winkels, in ruil voor hun geanonimiseerde data. Het bedrijf Cake blijft nog bestaan, en lijkt vooral richting samenwerking met bedrijven en banken te bewegen. De app zelf is niet meer.

Elektronicaketen Switch

De winkelketen, die u vooral kent als verdeler van Apple-producten, is van naam veranderd. De keten raakte dit jaar zijn licentie als Apple Premium Reseller kwijt. Switch kwam in de problemen na een reeks klachten van klanten. Zo zou het bedrijf allerlei extra diensten aanbieden onder misleidende omstandigheden. Nadat die praktijken in de pers kwamen, beloofde Switch ermee te stoppen, maar in deze periode werd ook het contract met Apple stopgezet. De nieuwe versie van Switch, onder de naam Hubside.Store, focust zich nu op opgefriste tweedehandstoestellen.

Citrix op de beurs

Virtualisatiebedrijf Citrix is niet langer een beursgenoteerd bedrijf. Eind april stemden de aandeelhouders in met een overname door twee investeringsbedrijven, waarmee de softwaremaker terug een privaat bedrijf wordt. Met de deal zou zo'n 16,5 miljard dollar gemoeid zijn.

De eerste iPod uit 2001 © .

De iPod

De iconische muziekspeler, die voor het eerst werd geïntroduceerd in 2001, wordt niet langer gemaakt. Apple kondigde dat in mei aan. De eerste, klassieke, uitvoering met wieltje en klein scherm werd in 2014 al begraven. De iPod nano en shuffle kwamen in 2017 aan hun eind. De huidige versie bestaat uit een groot aanraakscherm en zou visueel net zo goed een iPhone kunnen zijn. Apple vindt dat ook en zegt dat zijn andere producten de iPod ondertussen overbodig maken.

Hifi-maker Onkyo

De Japanse fabrikant van audiomateriaal Onkyo vroeg in mei het faillissement aan. De hifi-fabrikant bestond sinds 1946 en kent u vooral van zijn versterkers en luidsprekers. Door de verschuiving richting streamingtoestellen lijkt Onkyo echter minder relevant voor huidige consumenten.

Terra en Celsius

Het was geen goed jaar voor cryptomunten. In mei zakte de waarde van de munt Terra Luna met 99%. De aan die munt gelinkte 'stablecoin' TerraUSD ging ook de dieperik in, wat in principe niet mogelijk mag zijn. De spectaculaire crash zorgde voor ongerustheid op de digitale beurzen, en Terra-oprichter Do Kwon werd internationaal geseind voor arrestatie. Met de val startte ook wat men de 'cryptowinter' noemt, een stevige daling van de beurzen die meerdere munten en bedrijven mee in het dal trok. Bij die bedrijven ook cryptobank Celsius Network, dat het faillissement aanvroeg. De bank zou niet genoeg geld in kas hebben om al zijn klanten en schuldeisers te betalen. Het is alvast niet de laatste keer dit jaar dat we een zo'n verhaal tegenkomen.

. © .

Internet Explorer

De webbrowser werd na 27 jaren dienst met pensioen gestuurd. In juni zette Microsoft de ondersteuning van de meeste versies van Internet Explorer 11 stop. Het einde van de eens zo alomtegenwoordige browser zat er echter al een tijdje aan te komen. Microsoft zelf schakelde in 2016 over op een nieuwe browser, Edge. Daarnaast kreeg Explorer ook af te rekenen met concurrentie van relevanter browsers zoals Firefox en Chrome, en met een publiek dat steeds meer mobiel gaat surfen. Einde verhaal dus, voor IE.

Google Duo en Hangouts

Google hield in juni nog eens grote schoonmaak in zijn kast met chat-apps. Zo kondigde het bedrijf het einde aan van Duo, de videobel-app. Gebruikers daarvan moeten verder met die andere bel-app: Google Meet. Ook een van Google's oudere chatdiensten, Hangouts, moest eraan geloven. De app bestaat sinds 2013. Ook hier is het een kwestie van overschakelen naar een ander Google-product met gelijkaardige functionaliteiten: Google Chat.

Google Stadia © Bart Stoffels

Google Stadia

In september kondigt Google aan dat het de stekker uit Stadia trekt. De streamingdienst voor games kon een drietal jaar na zijn lancering niet het verhoopte aantal gamers lokken. Met Stadia wilde Google vooral de concurrentie aangaan met consoles zoals PlayStation en Xbox, van respectievelijk Sony en Microsoft. Niet met een eigen console, maar via cloud gaming, een streamingdienst waarbij alle hardware in de datacenters van Google staat, en je thuis zelf naast een klein beetje computerkracht alleen de controller nodig hebt. De dienst blonk uit door zijn technologische kunnen, maar het ontbrak Google wat aan een grote gamebibliotheek. De eigen gamestudio die daaraan moest meewerken werd vorig jaar al gesloten. Vanaf januari 2023 is het ook uit met de dienst zelf.

Google Rusland

Eentje die minder in het traditionele Google-kerkhof past: Google Rusland moest in mei zijn lokale afdeling stoppen. De autoriteiten hadden de bankrekening van de lokale afdeling in beslag genomen. Gek genoeg had dat weinig te maken met de inval in Oekraïne, waardoor een hele hoop andere bedrijven het land verlieten. Google ligt namelijk al langer overhoop met Rusland en moest boetes betalen omdat het geen filmpjes van YouTube wilde halen op vraag van de overheid. Die overheid legde vervolgens beslag op de bankrekening van het bedrijf.

SwiftKey op iOS

Een van de eerste stukken software voor mobiele toestellen die je tikgedrag proberen te voorspellen verdweenn dit jaar van de iPhone. Microsoft kocht de dienst in 2016 en bracht de app vervolgens ook naar iOS. SwiftKey was een voorloper van de ondertussen veelgebruikte 'auto-complete' software, maar wordt sinds 5 oktober niet meer in de App Store aangeboden, mogelijk omdat het lastiger is geworden om apps te integreren met Apple's eigen software. SwiftKey op Android blijft wel bestaan.

De POM-betaalapp

De voorbije jaren zagen we in ons land een hele reeks aan nieuwe betaaloplossingen, en dat was meteen ook de doodsteek voor een van de eerste. Eind oktober werd de POM-app namelijk uitgefaseerd. De app bestond sinds 2016 en liet toe om facturen snel met een smartphone te betalen. Ondertussen gebeurt dat steeds vaker met bijvoorbeeld QR-codes en directe links. Daarom stopt de aparte app nu.

De Facebook gaming-app

Nog eentje die eind oktober ten grave werd gedragen: Facebook Gaming. Niet het concept van spelletjes spelen op het sociale netwerk, maar de aparte app. Die werd in april van 2020 gelanceerd als een soort vreemd portaal naar games van Facebook. Effectief gamen in de app lukte namelijk niet. Wie zijn casual games nog op Facebook wil spelen, vindt ze ondertussen in het tabblad Gaming in de brede Facebook-app.

Facebook Portal. © FB

De Portal hub

Faceboek-moeder Meta legde in november een reeks hardwaredivisies stil, waarmee ook de ontwikkeling van toestellen als de Portal hub en Meta's eigen smartwatches aan zijn einde komt. De Portal werd enkele jaren terug uitgebracht als een intelligente luidspreker met scherm, waarmee je makkelijker videogesprekken zou kunnen voeren.

FTX

Tweede keer prijs voor digitale munten. De cryptobeurs FTX implodeerde in november op vrij spectaculaire wijze, en sleurde meteen een hele reeks ander cryptobedrijven, zoals BlockFi, in zijn val mee. De val kwam er nadat bekend raakte dat FTX eigenlijk niet genoeg geld in kas had om de tegoeden van zijn klanten te waarborgen. Het bedrijf zou miljarden dollars van klanten hebben overgeboekt naar de eigen investeringsfirma Alameda. Een groot deel van dat geld is ondertussen spoorloos, en de oprichter van FTX, Sam Bankman-Fried, wordt in de VS vervolgd voor fraude.

De Belgische kortingenapp hield er begin dit jaar mee op. Cake begon net voor de coronacrisis, eind 2019. Gebruikers konden de app aan hun bankrekening koppelen en zo kortingen krijgen bij verschillende winkels, in ruil voor hun geanonimiseerde data. Het bedrijf Cake blijft nog bestaan, en lijkt vooral richting samenwerking met bedrijven en banken te bewegen. De app zelf is niet meer. De winkelketen, die u vooral kent als verdeler van Apple-producten, is van naam veranderd. De keten raakte dit jaar zijn licentie als Apple Premium Reseller kwijt. Switch kwam in de problemen na een reeks klachten van klanten. Zo zou het bedrijf allerlei extra diensten aanbieden onder misleidende omstandigheden. Nadat die praktijken in de pers kwamen, beloofde Switch ermee te stoppen, maar in deze periode werd ook het contract met Apple stopgezet. De nieuwe versie van Switch, onder de naam Hubside.Store, focust zich nu op opgefriste tweedehandstoestellen. Virtualisatiebedrijf Citrix is niet langer een beursgenoteerd bedrijf. Eind april stemden de aandeelhouders in met een overname door twee investeringsbedrijven, waarmee de softwaremaker terug een privaat bedrijf wordt. Met de deal zou zo'n 16,5 miljard dollar gemoeid zijn. De iconische muziekspeler, die voor het eerst werd geïntroduceerd in 2001, wordt niet langer gemaakt. Apple kondigde dat in mei aan. De eerste, klassieke, uitvoering met wieltje en klein scherm werd in 2014 al begraven. De iPod nano en shuffle kwamen in 2017 aan hun eind. De huidige versie bestaat uit een groot aanraakscherm en zou visueel net zo goed een iPhone kunnen zijn. Apple vindt dat ook en zegt dat zijn andere producten de iPod ondertussen overbodig maken. De Japanse fabrikant van audiomateriaal Onkyo vroeg in mei het faillissement aan. De hifi-fabrikant bestond sinds 1946 en kent u vooral van zijn versterkers en luidsprekers. Door de verschuiving richting streamingtoestellen lijkt Onkyo echter minder relevant voor huidige consumenten.Het was geen goed jaar voor cryptomunten. In mei zakte de waarde van de munt Terra Luna met 99%. De aan die munt gelinkte 'stablecoin' TerraUSD ging ook de dieperik in, wat in principe niet mogelijk mag zijn. De spectaculaire crash zorgde voor ongerustheid op de digitale beurzen, en Terra-oprichter Do Kwon werd internationaal geseind voor arrestatie. Met de val startte ook wat men de 'cryptowinter' noemt, een stevige daling van de beurzen die meerdere munten en bedrijven mee in het dal trok. Bij die bedrijven ook cryptobank Celsius Network, dat het faillissement aanvroeg. De bank zou niet genoeg geld in kas hebben om al zijn klanten en schuldeisers te betalen. Het is alvast niet de laatste keer dit jaar dat we een zo'n verhaal tegenkomen. De webbrowser werd na 27 jaren dienst met pensioen gestuurd. In juni zette Microsoft de ondersteuning van de meeste versies van Internet Explorer 11 stop. Het einde van de eens zo alomtegenwoordige browser zat er echter al een tijdje aan te komen. Microsoft zelf schakelde in 2016 over op een nieuwe browser, Edge. Daarnaast kreeg Explorer ook af te rekenen met concurrentie van relevanter browsers zoals Firefox en Chrome, en met een publiek dat steeds meer mobiel gaat surfen. Einde verhaal dus, voor IE. Google hield in juni nog eens grote schoonmaak in zijn kast met chat-apps. Zo kondigde het bedrijf het einde aan van Duo, de videobel-app. Gebruikers daarvan moeten verder met die andere bel-app: Google Meet. Ook een van Google's oudere chatdiensten, Hangouts, moest eraan geloven. De app bestaat sinds 2013. Ook hier is het een kwestie van overschakelen naar een ander Google-product met gelijkaardige functionaliteiten: Google Chat. In september kondigt Google aan dat het de stekker uit Stadia trekt. De streamingdienst voor games kon een drietal jaar na zijn lancering niet het verhoopte aantal gamers lokken. Met Stadia wilde Google vooral de concurrentie aangaan met consoles zoals PlayStation en Xbox, van respectievelijk Sony en Microsoft. Niet met een eigen console, maar via cloud gaming, een streamingdienst waarbij alle hardware in de datacenters van Google staat, en je thuis zelf naast een klein beetje computerkracht alleen de controller nodig hebt. De dienst blonk uit door zijn technologische kunnen, maar het ontbrak Google wat aan een grote gamebibliotheek. De eigen gamestudio die daaraan moest meewerken werd vorig jaar al gesloten. Vanaf januari 2023 is het ook uit met de dienst zelf. Eentje die minder in het traditionele Google-kerkhof past: Google Rusland moest in mei zijn lokale afdeling stoppen. De autoriteiten hadden de bankrekening van de lokale afdeling in beslag genomen. Gek genoeg had dat weinig te maken met de inval in Oekraïne, waardoor een hele hoop andere bedrijven het land verlieten. Google ligt namelijk al langer overhoop met Rusland en moest boetes betalen omdat het geen filmpjes van YouTube wilde halen op vraag van de overheid. Die overheid legde vervolgens beslag op de bankrekening van het bedrijf.Een van de eerste stukken software voor mobiele toestellen die je tikgedrag proberen te voorspellen verdweenn dit jaar van de iPhone. Microsoft kocht de dienst in 2016 en bracht de app vervolgens ook naar iOS. SwiftKey was een voorloper van de ondertussen veelgebruikte 'auto-complete' software, maar wordt sinds 5 oktober niet meer in de App Store aangeboden, mogelijk omdat het lastiger is geworden om apps te integreren met Apple's eigen software. SwiftKey op Android blijft wel bestaan. De voorbije jaren zagen we in ons land een hele reeks aan nieuwe betaaloplossingen, en dat was meteen ook de doodsteek voor een van de eerste. Eind oktober werd de POM-app namelijk uitgefaseerd. De app bestond sinds 2016 en liet toe om facturen snel met een smartphone te betalen. Ondertussen gebeurt dat steeds vaker met bijvoorbeeld QR-codes en directe links. Daarom stopt de aparte app nu. Nog eentje die eind oktober ten grave werd gedragen: Facebook Gaming. Niet het concept van spelletjes spelen op het sociale netwerk, maar de aparte app. Die werd in april van 2020 gelanceerd als een soort vreemd portaal naar games van Facebook. Effectief gamen in de app lukte namelijk niet. Wie zijn casual games nog op Facebook wil spelen, vindt ze ondertussen in het tabblad Gaming in de brede Facebook-app. Faceboek-moeder Meta legde in november een reeks hardwaredivisies stil, waarmee ook de ontwikkeling van toestellen als de Portal hub en Meta's eigen smartwatches aan zijn einde komt. De Portal werd enkele jaren terug uitgebracht als een intelligente luidspreker met scherm, waarmee je makkelijker videogesprekken zou kunnen voeren. Tweede keer prijs voor digitale munten. De cryptobeurs FTX implodeerde in november op vrij spectaculaire wijze, en sleurde meteen een hele reeks ander cryptobedrijven, zoals BlockFi, in zijn val mee. De val kwam er nadat bekend raakte dat FTX eigenlijk niet genoeg geld in kas had om de tegoeden van zijn klanten te waarborgen. Het bedrijf zou miljarden dollars van klanten hebben overgeboekt naar de eigen investeringsfirma Alameda. Een groot deel van dat geld is ondertussen spoorloos, en de oprichter van FTX, Sam Bankman-Fried, wordt in de VS vervolgd voor fraude.