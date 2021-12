Het concept 'tijd' is voor velen wat gek aan het worden, maar er is dus een jaar voorbij. Eentje waarin Facebook zoveel schandalen over zich heen kreeg dat het van de weeromstuit van naam veranderde, en waarin NFT's zowaar een dingetje werden. Voor deze diensten en bedrijven was het echter het laatste jaar.

Google Loon

Geen lijst met techdoden zonder een of meer afgesloten Google-diensten. We beginnen in januari met Google Loon. Dat project moest met een hoop luchtballonnen mensen op het internet krijgen in afgelegen regio's of rampgebieden waar het traditionele netwerk het laat afweten. Het project bestaat sinds 2011 en leverde in 2017 bijvoorbeeld internet via ballon in een overstroomd Peru. Een zakenmodel werd er echter in al die tijd niet gevonden. Einde verhaal, dus, voor Loon.

Stadia Gamestudio

In februari kondigt Google ook het einde aan van de Stadia Games & Entertainment-studio's. Die werden speciaal opgericht om games te ontwikkelen voor Google's Stadia streamingplatform. De techgigant benadrukte daarbij dat Stadia zelf nog niet ten einde is, en dat er nog nieuwe games naar het platform komen.

Microsoft Edge

De eigen 'legacy' browser van Microsoft, ooit ontwikkeld om ons Internet Explorer te doen vergeten, werd in april automatisch van Windows-computers gehaald. De Edge die u nog altijd kan gebruiken is een ander model, gebaseerd op Chromium, de openbronbrowser van Google. De twee versies leefden even naast elkaar, maar uiteindelijk haalde de Chromium-variant de bovenhand. Exit legacy Edge.

LG's smartphonedivisie

Nog in april zagen we het einde van LG's smartphonedepartement. Ondanks enkele leuke en innovatieve toestellen, waren de gsm-activiteiten van de Zuid-Koreaanse techreus al een tijd verlieslatend. Sinds 2015 werd er een operationeel verlies opgebouwd van bijna vier miljard euro. Het bedrijf zegt zich nu nadrukkelijker te gaan concentreren op onder meer onderdelen voor elektrische voertuigen, b2b-oplossingen en robotica.

Yahoo Answers

De doodsstrijd van de eertijdse internetreus Yahoo lijkt wel eindeloos, met weer een onderdeel dat verdwijnt. De bij momenten legendarische vraag-en-antwoordsite Yahoo Answers ging dit jaar in april uit de lucht. De site is vooral gekend om zijn soms absurde content: u herinnert zich misschien nog de meme 'how is babby formed', die op de site zijn oorsprong vond. Yahoo Answers werd bijna zestien jaar geleden opgestart als vraagbaak en verloor de laatste jaren aan populariteit door concurrentie van onder meer Reddit, Quora en Twitter.

Windows 10X

Dit jaar zagen we de lancering van Windows 11, en dat betekende eigenlijk ook het nekschot voor die andere variant: Windows 10X. In mei van dit jaar gaf Microsoft toe dat het gemoderniseerde besturingssysteem er niet zou komen. Delen van Windows 10X werden wel overgeheveld naar Windows 11. De X-variant zou onder meer aangepast zijn aan toestellen met meerdere al dan niet opvouwbare schermen en vooral wat moderner aanvoelen, met een app-launcher en strakkere lay-out.

Pepper de robot

De smalltalkrobot Pepper, shopassistent

Het Japanse SoftBank stopte in juni met de productie van de Pepper zorgrobot. De robot, die wat doet denken aan een cartoon, was een van de bekendste voorbeelden van een 'vriendelijke' humanoïde robot. De schattige robot bestond sinds 2014 en was bedoeld als gezelschapsrobot. Mede door de aankoopprijs werd Pepper echter vooral ingezet voor conferenties en educatieve doeleinden. Volgens Reuters zijn er in totaal zo'n 27.000 van de toestellen gemaakt.

Android Auto voor telefoonschermen

Android Auto stopte dit jaar, maar dan niet de versie die je waarschijnlijk kent. Google heeft meerdere appjes die Android Auto heten, waaronder eentje dat je toelaat je Android-telefoon in een compatibele wagen in te pluggen. De app die voor de bijl ging moest echter bellen tijdens het rijden mogelijk maken voor mensen met auto's die daar niet voor uitgerust zijn. In augustus trok Google de stekker uit de app en gaf het bedrijf de raad over te schakelen op Google Assistant om tijdens het rijden te bellen, navigeren of media te bedienen.

Google Health

Ook in augustus ontmantelde Google zijn 'Health' departement. David Feinberg, die aan het hoofd stond van Google Health, verliet daarbij het bedrijf. Het departement bestond een drietal jaar en moest alle gezondheidsprojecten van de techgigant bundelen, waaronder bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie om borstkanker te voorspellen. De teams worden nu opnieuw verdeeld over verschillende departementen, de naam blijft wel aan enkele projecten plakken.

XTube

De erotische site sloot in september in alle stilte de deuren. Een formele verklaring over de sluiting was er niet, maar vermoedelijk ligt de reden bij een reeks rechtszaken over illegale beelden op de site. Moederbedrijf MindGeek wordt daarbij voor de rechter gesleept om beschuldigingen van mensenhandel, kindermisbruik, verkrachting en het verspreiden van seksuele beelden zonder toestemming. MindGeek baat een hele reeks pornowebsites uit, waarvan Pornhub de bekendste is. XTube is voorlopig de enige die effectief sluit.

De Chinese versie van ...

Fortnite © Epic Games

2021 was het jaar waarin China de regels voor techbedrijven op alle vlakken stevig aanscherpte. Het land maakte crypto-transacties illegaal en beperkte gamen voor kinderen tot drie uur per week. Tel daar nog een verstrengde privacywet bij, en extra regulering voor techbedrijven, en je krijgt een situatie waarin een aantal veelal Amerikaanse bedrijven de handdoek in de ring gooien.

Linkedin stopte in oktober met zijn aangepaste Chinese variant. Het socialmediaplatform gaf daarbij voornamelijk internetcensuur aan als reden. De Chinese versie van LinkedIn, in principe een uitgeklede variant, bestond sinds 2014. In november volgde de Chinese versie van Fortnite, het immens populaire spel van Epic Games. Die laatste heeft nochtans een aandeelhouder in de Chinese techgigant Tencent. Nog in november kwam ook de aankondiging dat Yahoo volledig wegtrekt uit China. In een mededeling verwijst het Amerikaanse bedrijf naar de toenemende zakelijke en juridische uitdagingen in China. Het ging hier wel vooral om een symbolische stap: de belangrijkste diensten van Yahoo, zoals de e-maildienst, waren al sinds 2013 niet meer beschikbaar in het land.

Lockwise

Mozilla, het bedrijf achter onder meer de Firefox browser, stopte in december met de wachtwoordmanager Lockwise. De app liet toe om je wachtwoorden te synchroniseren naar je smartphone. Ze bestond sinds 2018 maar kon blijkbaar geen erg grote aanhang verzamelen. Mozilla geeft aan dat wie wachtwoorden en automatische formulieren wil gebruiken die zijn opgeslagen in de Firefox browser, daar nu best de Firefox app zelf voor kan inzetten.

Scarlet

Low cost telecomprovider Scarlet werd eind december volledig opgeslorpt binnen Proximus. Scarlet was al in 2008 overgenomen door het toenmalige Belgacom, toen voor 185 miljoen euro. In die dertien jaar bleef het bedrijf echter een aparte juridische entiteit. Dat verandert nu. Scarlet zal volledig onder Proximus vallen. Voor klanten en werknemers verandert er niets, zegt het bedrijf.

De rechtszaken rond Lernout & Hauspie

Nog net op het einde van 2021 viel een uitspraak in de fraudezaak rond L&H. Het hof van beroep in Gent heeft zes voormalige bestuurders, onder wie Jo Lernout en Pol Hauspie, veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen die in totaal ongeveer 655 miljoen euro bedragen. Daarmee is (waarschijnlijk) eindelijk een einde gekomen aan de gerechtelijke slag rond het Belgische spraaktechnologiebedrijf, dat al in 2001 failliet ging. De technologie van L&H leeft al een tijd voort in de software van Nuance, ondertussen eigendom van Microsoft.

